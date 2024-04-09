台北八方雲集疑爆食物中毒　4人吃鍋貼、粟米濃湯後腹瀉嘔吐就醫

台灣連環爆出食物中毒事件，台北市衛生局昨日（8日）晚上接獲通報，有4位民眾到台北市北投區公館路的八方雲集購買粟米濃湯和鍋貼後，食用後出現嘔吐和腹瀉，就醫後通報疑似食物中毒。



台北市衛生局前往稽查，發現涉事店家冷凍庫的風扇、層架不清潔，已開立限期改善，並採集3件餐廳環境檢體做檢驗。八方雲集回應稱，希望能盡快釐清真正原因，由於衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。



台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指，6位民眾購買該店的粟米濃湯及鍋貼後，其中4人在7日晚間8點半左右陸續出現嘔吐、腹瀉等腸胃症狀並就醫。

林冠蓁稱，衛生局接獲通報後，立即前往稽查，現場發現冷凍庫、層架、風扇不清潔、冷凍庫溫度高於-18度，已經開立限期在4月11日前改善，若屆期複查未過，可處6萬元到2億元（新台幣，下同）罰款。另外，當局也進一步採集工作人員手部、鍋貼盤、鍋貼餡料棒等3件環境檢體，若採驗出病菌，可處6萬元到2億元罰款。

台灣八方雲集店家示意圖，非當事店家。（《聯合報》）

八方雲集：冀盡快釐清真正原因

八方雲集回應稱，北投公館店8日下午接獲衛生局查核，僅說明為疑似食物中毒，並未針對個案身體不適原因及當日用餐情形進行詢問及討論，第一時間八方雲集也協助衛生當局釐清餐點製作過程及相關的採檢作業，目前尚未得到確切結果，希望能盡快釐清真正原因。

八方雲集指，遵循衛生局提出的硬體改善事項，該門店已立即改善，衛生局完成稽查後表示，此為疑似案件，該店仍可正常營運。

八方雲集強調，此案件尚未釐清為家庭共餐或獨立個別案件，懇請衛生當局協助釐清身體不適原因是否為食物或其他因素所引起。