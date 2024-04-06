台北寶林茶室中毒案｜越籍廚師糞便檢出邦克列酸　推測料理中接觸

據台灣官方統計，台北信義區寶林茶室食物中毒案迄今累計通報共34例，其中2例死亡、4人仍在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。經檢驗，寶林越南籍廚師除了手部，其糞便中也檢出邦克列酸，推測是在料理過程中接觸，甚至吃到非常微量所致。



台灣衛生福利部次長王必勝6日表示，針對台北寶林茶室中毒案，檢方已赴廚師相關2個住處環境採檢共27件；經查，廚師除了手部，糞便中也檢出邦克列酸，5日曾請他到醫院進行血液跟尿液採檢，結果都是陰性。

王必勝推測，該名廚師並沒有直接吃到問題食物，而是料理過程中接觸，甚至吃到非常微量，但已經代謝掉，同步檢查顯示身體狀況正常穩定。

與5日通報情況相較，6日並無新增通報個案，但5日新增1例30多歲女性，是在3月18日食用炒麵後發病。王必勝接受媒體電訪說明，經採檢這名患者邦克列酸（原稱米酵菌酸）呈現陰性。

根據台灣疾病管制署統計，包括前述採檢陰性個案在內，共33人採檢邦克列酸，累計32人陽性。

王必勝分析檢驗結果指出，可見現在整個案情仍集中在3月19日到24日間，曾於寶林A13店食用粿條或河粉者，採檢幾乎都是陽性，顯見粿條在這件事情上的重要性。

因寶林廚師手部驗出邦克列酸，衛福部3月30日赴廚師家進行環境採檢，帶回14件檢體，檢驗結果均為陰性，沒有培養出細菌。