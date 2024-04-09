漢光演習納入想定　台軍：大陸滾裝貨輪為「長久威脅」

台軍周二（9日）上午舉行「漢光40號演習」說明記者會，宣布「電腦輔助指揮所演習」、「實兵演練」分別於4月19日至26日、7月22日至26日舉行。作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長董冀星少將指出，大陸的滾裝貨輪是「長久的威脅」，呼應防長邱國正日前在立法院證實，中國滾裝貨輪「由演轉戰」，將納入今年漢光演習想定。



邱國正日前在立法院證實，大陸滾裝貨輪「由演轉戰」將納入今年漢光演習想定。對此董冀星表示，滾裝貨輪是「長久的威脅」，台軍在演習想定設計部分均已納入，至於兩棲偵搜部隊在兵棋推演部分，軍方都會全盤推演，而實兵操演方面就仍在做細部科目規劃；至於義務役則按照實兵演練期間的服役時程，納入演練規劃，後備軍人也是在實兵演練期間按相關演習的時間點實施召集。

另一方面，就漢光演習納入俄烏戰爭及以哈衝突的研析啟示，董冀星指，包括認知作戰、不對稱戰力發揮，以及後備部隊應用，還有各項不對稱的戰法使用，都是這次演習想定設計、兵力運用上的參考。

此外，軍方先前證實未來海軍擬整合現有岸置反艦飛彈部隊，成立濱海作戰指揮部，惟海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，今年漢光演習是以台軍戰力現況進行操演，濱海作戰指揮部目前編設仍在審慎評估，故不會列入今年漢光演習驗證，但海軍會持續強化有關濱海作戰、不對稱作戰戰術戰法與相關指管演練。