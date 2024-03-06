台軍漢光40號電腦兵推　攻防對抗將長達8天7夜

據台媒周三（6日）報道，台灣今年漢光40號電腦兵推演習將運用聯合戰區層級模擬系統，規劃長達8天7夜的攻防對抗推演，與近5年均為5天4夜的期程不同。



中央社報道指出，防長邱國正將赴立法院外交及國防委員會報告業務、並備質詢，書面報告周三送抵立法委員辦公室。報告書顯示，軍方已依解放軍近年的模式與可能行動完成漢光40號電腦兵推演習想定場景設計，運用聯合戰區層級模擬系統，規劃8天7夜攻防對抗推演。這與此前不同，因近5年漢光電腦兵推的期程均為5天4夜。

軍方指出，近期，解放軍頻密以空飄氣球、無人機、民用船舶對台進行「多類型灰色地帶飽和式襲擾」，並持續組建遠火部隊、增加武裝直升機訓練頻次，以及着藉海、空軍聯合戰備警巡，升高對台威懾力度。而電腦兵推演習的目的，是驗證軍隊灰色地帶應處以及防衛作戰各階段的處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計劃作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。

軍方強調，台軍持續保持每天24小時應變警覺，運用聯合情監偵達成早期預警，適切派遣偵巡艦、戰機及防空飛彈，進行監控、追瞄、強制驅離等多重反制手段，於海峽中線及防空識別區（ADIZ）應處解放軍的行動。

去年漢光39號演習的驗證重點之一，是維護關鍵基礎設施安全。軍方稱，台軍已參考俄烏戰爭及以哈衝突的經驗，並透過平時戰演訓任務，建構重層防禦體系，以提升關鍵基礎設施安全及韌性，並藉既有工事、堅固建築、偽裝欺敵、海上機動、分散靠泊、戰備轉場等措施，落實戰力保存作為，確保人員、武器、裝備、物資及重要設施安全，使其戰力發揮及戰時維運正常，達成戰略持久目的。而為形成電子戰力加乘效果，軍隊還建置各型電子偵蒐、干擾及防護裝備、妥適分配電磁頻譜，以強化威脅應處能力，形成區域電戰防護網。