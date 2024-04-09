賴清德新府院人事｜傳卓榮泰、鄭麗君將掌行政院正副院長

4月9日，台媒廣泛報道，台灣總統當選人賴清德近日將公布新內閣名單，據了解，民進黨前主席卓榮泰、青平台基金會董事長鄭麗君將分別出任正副閣揆。屏東縣前縣長潘孟安將出任總統府秘書長、現任外長吳釗燮將回任國安會秘書長。對於新內閣人事，民進黨人士分析，賴清德總統大選時的「鐵三角」分居三要職，象徵新政府將貫徹賴清德意志。



同時，媒體也關注到，民進黨內中生代政治明星，如現任台總統府秘書長林佳龍、台行政院副院長鄭文燦在這波人事傳聞中，「杳無音訊」，或將對日後民進黨內部局勢埋下伏筆。



台媒9日廣泛報道，賴清德內定前民進黨主席卓榮泰出任下屆行政院長。（資料圖片）

綜合《聯合報》、《自由時報》等台媒報道，賴清德現已展開內閣布局，並將在本月12日正式對外宣布。據悉，台灣行政院三長敲定將由卓榮泰（內定院長）、鄭麗君（副院長）、龔明鑫（秘書長）出任，行政院發言人則由賴競選總部發言人陳世凱擔綱。

而與賴清德私交甚篤、並於大選期間擔任賴清德競選總部總幹事的潘孟安，則有望接任總統府秘書長，協助賴清德對外聯繫與協調。

受台媒廣泛點名的院長人選卓榮泰出道極早，過去被歸類為親謝長廷系統，歷任台北市議員、立法委員，總統府副秘書長，兩度擔任行政院秘書長，一次是謝長廷任內，一次是賴清德任內。2019年出任民進黨主席辦理總統黨內初選事宜，但在2020年五月卸任主席後，即離開政界，直至今屆總統大選期間才到賴清德陣營，協助輔選工作。

一般認為，卓榮泰在黨內中生代是各派系普遍能接受人選，曾獲「中生代大師兄」之稱，過去在「長扁（謝長廷、陳水扁）之爭」、「長昌（謝長廷、蘇貞昌）配」、「英賴（蔡英文、賴清德）之爭」期間扮演潤滑劑角色，被視為身段柔軟，能面對朝小野大局面人選。

至於報派副院長人選鄭麗君，派系色彩不重，曾任台灣行政院青年輔導委員會主委、立法委員、文化部長、台灣智庫執行長等職，從政以來的社會形象被視為良好，過去數度被點名代表民進黨角逐台北市長，以及與賴清德搭檔競選副總統，後在大選期間主責政策白皮書，政策性質幕僚長角色明確。

報派前台灣文化部長鄭麗君將出掌台灣行政院副院長一職。（資料圖片）

而內定總統府秘書長潘孟安出身黨內派系新潮流，與賴清德關係更為緊密，但行事作風較有爭議，雖沒有人能在外代表賴清德，不過潘孟安稱得上最接近賴清德的人。

此外，在國防、國安部門人事安排方面，《自由時報》報道，賴清德與蔡英文雙方有高度的共識，將以穩定、傳承為優先，因此敲定現任外長吳釗燮回任國安會秘書長，現任國安會秘書長顧立雄將出任國防部長，現任國安局長蔡明彥則將留任。

報道指出，前述三位國安首長過去多年都是台灣與國際聯繫的窗口，賴清德政府之所以沿用，主要確保國際對話的恆定性，並累積涉外互信與理解。

《聯合報》援引知情人士消息報道，賴清德競選期間「鐵三角」直接擺上第一線，黨內最直接看到的，是少了派系平衡。連行政院發言人都啟用選戰時的發言人陳世凱，足見賴清德對府院要有對掌握力的決心。

知情人士表示，這意味著，未來新政府若遭遇負面事件，勢必也無緩衝區，責任得由自己人一肩扛下。總結府院人事布局，賴清德把關係親近的核心幕僚牌一次打光，對賴清德是一項豪賭。