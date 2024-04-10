馬英九盼兩岸避免戰爭　國台辦：兩岸同胞共擔民族復興的責任

國務院台辦周三（10日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮就近期兩岸熱點問題，包括台灣前總統馬英九帶台灣青年赴大陸參訪交流、金門撞船事件、台海局勢等回答記者提問。



馬英九日前在廣東參訪孫中山先生故居時，表示深切期望兩岸共同合作，避免戰爭，致力和平奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，並稱這是這一輩中國人最大的願望。朱鳳蓮對此表示，兩岸關系和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路。兩岸同胞要攜手同心共圓中國夢，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，是台海陷入緊張動蕩的根源。希望廣大台灣同胞同大陸一道，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，共同推動兩岸關系和平發展、融合發展，共同維護台海和平穩定，共同致力於民族復興偉業。

對於馬英九在中山大學參訪時表示，未來的兩岸青年交流還有很大的發展空間，應該給年輕人更多的認識機會，朱鳳蓮表示，兩岸關系根基在民間，動力在人民，希望在青年，兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。陸方一貫倡導和積極推動兩岸青年交流，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。馬英九先生兩次率台灣青年來大陸參訪交流，並邀請大陸5所高校師生赴台交流，為推動兩岸青年交流作出了重要貢獻，陸方對此充分肯定。目前，兩岸青年交流的主要障礙在於民進黨當局阻撓限制。陸方將團結兩岸各界共同努力，克服阻礙，積極開展各項促進兩岸青年交流的活動，讓更多的兩岸年輕人相識相知、同心同行，為兩岸關系和平發展不斷注入青春活力。

馬英九9日在北京爬八達嶺長城。（馬英九基金會提供）

對於青年議題，朱鳳蓮又提到，很多台灣青年通過參與實習活動開拓了視野、積累了經驗、鍛煉了能力，對大陸也有了更多更深入的了解。這次台灣青年在參訪深圳期間，不僅收到了一些公司的實習邀約，也收到了「WAY！來深圳」台灣青年深圳實習活動的「召集令」，不少台青積極回應，在現場掃碼拍照記錄，這是一件好事。近年來大陸積極創造條件為台灣青年來大陸實習、就業、創業搭建平台、提供服務。以「WAY！來深圳」台灣青年深圳實習活動為例，活動已經開展了17年，超過2000名台灣青年參與。而今年的實習活動報名截止時間是6月9日，目前已經徵集到超過1200個實習崗位和800多個就業崗位，包括騰訊、比亞迪、創維、深圳證券交易所、招商銀行、平安證券等知名企業。

另一方面，有記者問及對於暫未送返的1名金門獲救人員，何時可以完成調查程序送返。對此，朱鳳蓮表示，相關情況仍在核實了解中。有台灣民意代表表示希望陪同家屬探望胡姓獲救人員，陸方將提供相關協助。

她又指，「2·14」惡性撞船事件發生至今已近2個月，民進黨當局出爾反爾，推卸責任，為善後協商設置障礙，仍然沒有拿出解決問題的誠意。台灣有關方面只有正視問題，滿足家屬要求真相、道歉、究責、賠償等合理訴求，事件才能得到妥善解決。

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她進一步批評稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是世界上183個國家與中國建立外交關系的政治基礎。天災無情，國際社會就台灣花蓮地震表達關切是人道主義的體現。然而，民進黨當局在如此危急時刻還不忘借機宣揚「台獨」理念，再次暴露他們才是所謂「認知作戰」的慣犯，不得人心，也不會得逞。

她又指，大陸新能源汽車和無人機等產品以技術創新、產品多樣性、產業鏈完善、市場認可度高和全球布局等優勢，受到台灣消費者的喜愛，這是很自然的事。但民進黨當局對大陸好用時尚的產品設下諸多障礙，搞「封殺禁用」，不得民心。希望他們切實尊重台灣民眾的消費選擇權，切實保障台灣民眾的切身利益，讓台灣民眾享受到更多好產品、好服務。

此外，朱鳳蓮透露，「小三通」航線復航，為密切兩岸人員交流往來發揮了積極作用。據統計，4月1日至6日清明期間，「小三通」航線共計運行118航次，運送旅客16818人次。她表示，兩岸同胞是一家人，歡迎台灣鄉親通過「小三通」航線來大陸走走看看，尋根祭祖、走親訪友、交流合作。