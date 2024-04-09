馬英九「和平之旅」看見三個中國︱專家有話說

4月1日，香港正處於復活節假期的最後一天，不少港人在這個被戲稱為「香港春運」的時刻到訪大陸，在深圳各大商場形成「迫爆」人潮。也在這一天，台灣馬英九前總統率「大九學堂」的數十位台灣青年從台北出發抵達深圳。即將於接下來的十天到訪廣東、陝西、北京等地。



作者：葉家興（香港中文大學金融系副教授）



與去（2023）年極大不同，當時馬前總統一行的主要行程都在長江流域，包括上海、南京、武漢、長沙、重慶等城市，但今（2024）年走訪的地方更多樣態、更具有不同風味的中國：深圳代表科技中國、西安象徵歷史中國、而北京無疑是政治中國。就如同廣為人知的順口溜：「看1,000年的中國到西安、看500年的中國到北京、看100年的中國到上海、看30年的中國到深圳。」這趟和平之旅的行程安排，對參訪者肯定不虛此行，對各界來說也是饒富意義。

馬英九（左）與國台辦主任宋濤（右）參加2024年清明公祭軒轅黃帝典禮。（馬英九基金會提供）

隨行的記者可能更着重西安之旅溯源、尋根的文化意義，以及北京一行可能的政治會晤之重要性。然而，對「大九學堂」的年輕學子而言，相信廣東之行對個人未來生涯的參考價值可能更重大。為什麼？所有在大學任教的老師們都知道，不管聰明或者打混的學生都特別關注畢業後的就業問題。而廣東省以及深圳特區經濟的快速發展，對許多年輕人無疑特別具有吸引力。歷史、文化或政治中國對他們的誘惑力，都不如經濟的中國、科技的中國與個人的生涯發展更相關。

以宏觀數據來看，30年前廣東的經濟規模僅及台灣的15%，然而今天卻已超過200%！雖然30多年間，台灣GDP增長5倍，表現不可不謂強勁，但廣東的GDP更是狂飆60倍！早年台商、港商帶進民生、加工等基礎工業為主的廣東經濟，如今早已騰籠換鳥，一躍而為高新科技為主的經濟型態。而深圳特區更是集中各領域科研人才，形成有如「中國硅谷」一般的地位。即使不談總量規模，僅以人均而論，深圳的人均GDP也早在十年前（2014年）超越台灣！

過去，來往穿梭於香港、深圳邊防口岸的港人，以加工業小老闆或企業幹部為主，而如今脱胎換骨的深圳，以其科技、時尚、流行、消費多元的城市風格，吸引更多普通的香港市民來此休閒、飲食、遊覽、度假。因此，十年河東十年河西，進出兩地口岸的人流出現逆轉：大陸人南下到香港少了，香港人北上到深圳卻在新冠疫情結束後陡增。

2024年4月1日下午，深圳，馬英九和20名「大九學堂」青年學子參觀大疆創新科技有限公司。（影片截圖）

很可惜因行程緊湊，馬前總統一行沒有能夠到訪華為、華大基因等知名企業。不過，就以參訪大疆、騰訊、比亞迪三家「深圳之光」企業，也有助隨行年輕人打開視野，收穫各具特色的新發現。

「低空經濟」在今年大陸兩會期間首次寫入政府工作報告，作為「新質生產力」的代表，其中大疆無人機正是低空經濟領域的首屈一指。雖然創立不到20年，但大疆如今已是全球領先的無人飛行器控制系統、無人機解決方案的研發商和生產商。產品廣泛應用於航拍、農業、測繪、安防等領域，客戶也遍佈全球100多個國家和地區。大疆在不少大型商場設有門市直營或加盟店，預計未來會如「Apple Store」遍地開花，帶動小型無人機的消費熱潮。

另外，在移動通訊應用、金融科技、人工智能、電競等領域深耕的騰訊公司，則是深圳的另一張閃亮名片，也是不少台灣年輕人工作、實習的熱門選擇。例如，在多屆深圳台商協會主辦的「台灣青年深圳實習活動」中，騰訊在產業網路領域的領先優勢，一直都是吸引大專學生的優先選擇。而騰訊也涉足文化影視產業，例如騰訊視頻、企鵝影視等旗下公司就創造了優秀電視劇《繁花》等叫好叫座的影音作品。

3月28日，在北京一家小米汽車零售門店內，一名消費者在了解小米SU7汽車。當晚，小米集團在京舉辦發布會，正式發布首款小米新能源汽車SU7。（新華社）

以比亞迪為領頭羊的電動汽車，更是引領中國大陸去年汽車出口超越日本的優秀企業。馬前總統去年在重慶參訪賽力斯汽車智慧工廠車間時就曾有機會體驗，對大陸新能源汽車的快速發展讚歎不已。這次到訪比亞迪，將有利透過媒體讓台灣民眾進一步了解大陸新能源汽車的發展進程。如以最近爆紅的小米SU7電動車為例，設計新穎的新能源車早已超越原始的環保概念，更朝向引導時代潮流的步伐前進。台灣不少民眾也期盼政府開放大陸的電動汽車相關產品，即使民進黨當局一直在阻撓，但當愈來愈多台灣人體會質優價美的科技產品，對解除無理限制貿易壁壘的呼聲就會更強烈，兩岸的經貿與科技合作也就更將勢不可擋。

就像知名流行歌曲《你是我的眼》的歌詞：「你是我的眼，帶我穿越擁擠的人潮；你是我的眼，讓我看見這世界就在我眼前。」透過馬前總統參訪團及中外媒體的眼睛，愈來愈多的台灣人會更新對中國大陸的認識，發現多面相生機盎然的中國大陸，並可能找到自己未來安身立命的去向。在島內愚昧的洗腦式政論節目中名嘴們所傳遞的假消息，也就會愈來愈失去市場，愈來愈貽笑大方了！

本文原載《奔騰思潮》，經授權轉載。

