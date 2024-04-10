外媒：2台灣電子大廠尋求海外設第二總部　避險台海開戰

近年來，隨兩岸關係不睦，台海軍事衝突可能性升高，促使企業必要預防因應地緣政治風險。外媒報道，已有兩家台灣電子大廠正尋求在海外設立第二總部，以備戰時之需。據了解，第二總部的位置，美國並非業界首選，新加坡、日本、荷蘭甚至瑞士的排名都相對靠前。



英媒引述台灣安侯建業（KPMG）合夥人郭士華說法報道，稱確實有客戶正在規劃或尋求在海外設立第二總部，製造業主要在東南亞尋找據點，以確保台海發生戰事時，馬上有個不受影響的指揮系統維持運作。

不具名人士透露，這些集團包括台灣電子零件與設備大廠光寶科技（LITE-ON Technology）與佳世達（Qisda），但兩家公司均未回應媒體詢問。事實上，隨著近年兩岸關係降至冰點，許多企業早就開始尋求避險，至於規模是否像「第二總部」則有所不同。

佳世達科技股份有限公司隸屬於明基友達集團，是台灣重要的ODM/OEM公司。（佳世達官網）

報道提及，美國雖然是相關企業的主要市場，但考慮稅務方面問題，並非業界首選，新加坡、日本、荷蘭甚至瑞士比較有可能是建立第二總部的選項。

不具名的顧問公司已開始敦促客戶在第二據點複製總部的功能，企業必須自問，若台灣的運作必須暫停6個月至1年，還能存活下來嗎？「在那邊可以沒有投資人關係，但如果沒有基礎的業務與財務運作，會活不下去。」