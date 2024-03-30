台外長：美國若放棄烏克蘭　將壯大北京攻台野心

台灣外長吳釗燮近日接受外媒專訪，席間列舉一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家，在俄烏戰爭期間加強與台關係，烏克蘭與台灣安全息息相關，警示如果美國放棄烏克蘭，可能壯大北京攻台野心。



台外交部30日發布新聞稿表示，台外長吳釗燮日前接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，該報以「台灣外長表示美國援助烏克蘭對嚇阻中國至關重要」（Taiwan’s Top Diplomat Says U.S. Aid to Ukraine Is Critical for Deterring China）為題刊出訪談部分內容。

圖為2024年3月19日，美國防長奧斯汀（左）與美國參謀首長聯席會議主席布朗（右），出席在德國舉行的烏克蘭國際支持者會議。（Reuters）

吳釗燮受訪時表示，如果俄羅斯佔領更多烏克蘭土地，世人將認為是威權國家獲得勝利，當前俄羅斯、中國、朝鮮及伊朗等威權國家沆瀣一氣，因此美國支持遭受威權獨裁國家侵略的國家非常重要。

吳釗燮強調，台灣安全與烏克蘭安全息息相關。美國如果停止提供烏克蘭軍備，將給予北京政治宣傳的素材，藉以擴大散播美國並非可靠夥伴的假訊息。「如果烏克蘭戰敗，中國將看出美國弱點，並解讀為如果北京對台行動持續，最終美國及其盟友都會收手，所以俄羅斯行、中國也行，可能將壯大中國對台動武的野心。」

近年台海局勢緊張，解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。（中國軍網）

「一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家，在俄烏戰爭期間更加強了與台灣的關係。」吳釗燮指出，這些國家除了歷史上受前蘇聯共產統治的影響因此支持民主台灣，「最重要的因素是俄烏戰爭，北京支持發動侵略的俄羅斯，而台灣協助烏克蘭，使這些國家感受到必須與理念相近國家合作，防止類似情況再次發生。台灣與中東歐國家基於這些連結，自然使彼此關係提升」。

吳釗燮強調，美國支持台灣的必要性，與其他台灣官員看法一致。台灣副總統當選人蕭美琴在2023年5月擔任駐美代表時接受媒體採訪，也提出相似的觀點。