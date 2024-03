台外長：美國若放棄烏克蘭　將壯大北京攻台野心

台灣外長吳釗燮近日接受外媒專訪,席間列舉一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家,在俄烏戰爭期間加強與台關係,烏克蘭與台灣安全息息相關,警示如果美國放棄烏克蘭,可能壯大北京攻台野心。



台外交部30日發布新聞稿表示,台外長吳釗燮日前接受《紐約時報》(The New York Times)專訪,該報以「台灣外長表示美國援助烏克蘭對嚇阻中國至關重要」(Taiwan’s Top Diplomat Says U.S. Aid to Ukraine Is Critical for Deterring China)為題刊出訪談部分內容。

圖為2024年3月19日,美國防長奧斯汀(左)與美國參謀首長聯席會議主席布朗(右),出席在德國舉行的烏克蘭國際支持者會議。(Reuters)

吳釗燮受訪時表示,如果俄羅斯佔領更多烏克蘭土地,世人將認為是威權國家獲得勝利,當前俄羅斯、中國、朝鮮及伊朗等威權國家沆瀣一氣,因此美國支持遭受威權獨裁國家侵略的國家非常重要。

吳釗燮強調,台灣安全與烏克蘭安全息息相關。美國如果停止提供烏克蘭軍備,將給予北京政治宣傳的素材,藉以擴大散播美國並非可靠夥伴的假訊息。「如果烏克蘭戰敗,中國將看出美國弱點,並解讀為如果北京對台行動持續,最終美國及其盟友都會收手,所以俄羅斯行、中國也行,可能將壯大中國對台動武的野心。」

近年台海局勢緊張,解放軍多次在東部沿海地區舉行軍事演習。(中國軍網)

「一些基於反威權而尋求夥伴的中東歐國家,在俄烏戰爭期間更加強了與台灣的關係。」吳釗燮指出,這些國家除了歷史上受前蘇聯共產統治的影響因此支持民主台灣,「最重要的因素是俄烏戰爭,北京支持發動侵略的俄羅斯,而台灣協助烏克蘭,使這些國家感受到必須與理念相近國家合作,防止類似情況再次發生。台灣與中東歐國家基於這些連結,自然使彼此關係提升」。

吳釗燮強調,美國支持台灣的必要性,與其他台灣官員看法一致。台灣副總統當選人蕭美琴在2023年5月擔任駐美代表時接受媒體採訪,也提出相似的觀點。