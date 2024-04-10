習馬二會亮點：馬英九一度以「總書記」稱呼　口誤提「中華民國」

備受關注的「習馬二會」今日（10日）下午4時在北京人民大會堂東大廳登場，馬英九和中共中央總書記習近平下午3時55分許分別入場，重演「世紀之握」，並分別發表致詞。期間出現了一段插曲，在講到「中華民族」時，馬英九意外口誤，講成「中華民國」。



習近平先到現場等待馬英九，隨後抵達的馬英九走進廳內，習近平微笑地伸出手稱「你好啊」，馬英九也回說「你好，你好」，兩人握手長達16秒才結束。過程中，習近平詢問雙方上次是哪一年碰面，馬英九隨即說「2015年」。

今次會面中，馬英九佩戴藍色領呔，和習近平佩戴的紅色領呔相呼應，這也與9年前雙方在新加坡香格里拉大酒店會面時的顏色一樣。不過與9年前一直互稱「先生」的情況略有不同，馬英九一開始致詞時以「總書記」稱呼習近平，後改稱「習先生」。習近平方面則一直以「馬先生」稱呼馬英九。

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馬英九表示，他這次帶着青年學子感謝大陸熱誠接待，這幾天的行程，同學了解到中華文化的多元，體會大陸實際面貌，更感受血濃與水的情感。他又指，兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重，兩岸的中國人絕對有足夠的智慧和平處理兩岸爭端，避免走向衝突。

而當談及「九二共識」時，馬英九直接提到「1992年各自表述」的「一中各表」說法。他還在講到稿中的「中華民族過去經歷了百年的屈辱」的「中華民族」時，意外口誤講成「中華民國」，但隨即調整並繼續致詞，成為意外插曲。

第一次習馬會於2015年11月7日在新加坡舉行，當時兩岸執政當局以求同存異的精神，為兩岸關係寫下歷史新頁。（台灣總統府供圖）

人民大會堂東大廳是大陸領導人接待外賓或舉行高級別會議的場所。歷次黨和國家領導人的見面會，也都在這裏舉行。

馬英九在擔任台灣的總統任內，與習近平在2015年11月7日曾於新加坡進行「兩岸領導人會面」，為1949年兩岸分治以來兩岸領導人首度會面。此後台灣政黨輪替，兩岸關係急轉直下。如今馬英九卸任將近八年，為第二度與習近平會面。