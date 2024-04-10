花蓮地震｜太魯閣步道挖出5遺體身份難辨　游氏一家五口疑全尋獲

台灣花蓮近海4月3日發生強震，多人失聯。4月10日，當局派出挖掘機在太魯閣「砂卡礑步道」0.5k崩塌處開挖，先後挖出3具遺體，連同日前發現的兩具遺體，共發現5人在「砂卡礑步道」遇難。當局懷疑遇難者是游家一家五口，但因遺體嚴重腐爛毀損，難以辨認身份，檢方將以DNA比對確認。



游家一家五口傳出在砂卡礑遭落石活埋，包括游姓夫妻、11歲大女兒、8歲兒子和5歲女兒在強震後下落不明。

新北市游姓男子一家5口3日前往花蓮太魯閣的砂卡噹步道旅遊時遇上地震，目前確認父親與大女兒已遇難，仍有3人尚未尋獲。（「花蓮地震救災即時資訊」FB）

今日（10日）一早，挖掘機在砂卡礑步道0.5k崩塌處開挖，先於上午11時45分將一具女性遺體移出，下午尋獲第二具男性遺體，疑似為游姓父親，但因為身上沒有證件，詳細身分仍有待確認。

花蓮縣消防局特搜隊長簡弘丞說明，救難隊員於下午3時32分，在第1具遺體下方發現第3具遺體，並發現1個背包，袋內裝有課外讀物、零錢袋，以及游母與3名兒女的4張證件，還有鴨子玩偶吊飾，隊員將遺體拉出後，驚見第4具遺體的手露出，才發現2具遺體是相擁的狀態。最後一具遺體已在下午5時20分發現，5時30分移出。目前遺體身分皆不明，尚待釐清。

遇難者遺體已先後送至市立殯儀館，游家家屬前往殯儀館認屍，但因遺體歷經8日風雨和掩埋，已嚴重腐爛毀損，難以辨認身分，檢方將以DNA比對確認，需要1至2日才能確認身份。