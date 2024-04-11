花蓮地震｜廢墟中救出一隻雞　罹難女教師愛貓｢妞妞｣今早再度現身

台灣花蓮3日發生黎克特制規模7.2強震，導致花蓮天王星大樓嚴重傾斜，不少住戶在逃難時來不及帶走寵物，直至10日仍有3隻貓、4隻雞未救出。今（11）日一早傳出好消息，一隻雞已成功被救出。



至於不幸罹難康老師的愛貓「妞妞」，傳今天清晨5時許一度現身，可惜誘捕籠的門沒打開，之後又走回屋內。



「花蓮新聞網」臉書凌晨發文表示，現在在天王星大樓現場，需要有人可以提供美式誘捕籠，沒有的話小菜誘捕籠也可以，可以的話要現在送過來，大鋼牙（挖土機）要把誘捕籠放在貓咪出現的那一層樓，所以急需誘捕籠，請大家一起幫貓貓加油，如果今天貓咪再不進來誘捕籠的話，拆除工程就要繼續進行，這是最後的救援機會。

2024年4月4日，台灣花蓮天王星大樓嚴重傾側，消防局正在作業。（REUTERS）

綜合台媒報道，天王星內原本有5隻貓咪受困，8樓住戶余小姐飼養三隻貓，其中橘貓「橘子」9日傍晚、虎斑貓「妹妹」9日深夜雙雙獲救，現在還有7樓康老師的橘貓「妞妞」、余小姐的三花貓「花花」，以及同樣為在8樓的乳牛貓「歐膩」仍待救援。

11日清晨傳出，不幸罹難康老師的愛貓「妞妞」清晨5時許一度現身，可惜誘捕籠的門沒打開，之後又走回屋內。推測誘捕籠的門是受到現場機械震動，才觸發關門。

4月11日上午，花蓮援救人員在天王星大樓廢墟中救出一隻受困的雞。（中天新聞）

不過，11日上午傳出現場成功抓捕一隻受困雞的消息。雞隻飼主林先生和林小姐稍早曾表示，平時就很難抓雞，現在這種艱難時刻，更不願拿救災人員的性命開玩笑，所以沒有特別請求救援雞隻。

截至11日上午11點，天王星大樓內仍有3貓、3雞尚未救出。