推錯病人開錯刀！高雄醫院爆重大疏失　手術室內4醫護全員未察覺

台灣高雄驚傳離譜重大醫療疏失，高雄市立民生醫院的工友協助推送病患進手術室，沒發現送錯患者，但是從病房護理師、手術室護理師，到麻醉跟執刀的外科醫師，過程中全員都沒有發現，導致病患被開錯刀。醫院已證實疏失事件，允諾深刻檢討並致歉，當地衛生局責令追究5名相關人員疏失，記過處分、要求寫檢討報告，另處分相關單位主管，同時免除顏家祺院長職務。



綜合台媒報道，高雄市立民生醫院遭吹哨者踢爆，內部醫師人員搞錯病患開錯刀，被害的這名男病患年紀大，沒有親人陪病，事件於4月4日發生，直至11日才被揭發。

還原事發經過，黃姓病患因為血壓過低，身體不適住院，跟另一名張姓病患住在同個加護病房。護理師給藥時發現黃姓病患不在，驚覺工友送錯人進開刀房，想制止胸腔外科醫師，唯早已做完手術，黃姓病患被推進加護病房觀察。

高雄市立民生醫院。（民生醫院臉書）

據悉，被醫院開錯刀的黃姓患者平時住在養護之家，媒體詢問內部人員，僅透露患者痰多住院，用抗生素治療，對開刀疑似不知情。民生醫院發表聲明表示，包含傳送人員、病房跟手術室護理師、麻醉科醫師、外科主治醫師都要被記過處分。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，第一時間就要求醫院，要積極的關懷照顧，目前院方針對開錯刀患者已進行加護照護，並向家屬妥為致歉。同時院方已召開人審會，究責5名相關人員均記過處分。另針對「內控管理疏失」，衛生局也完成議處程序，處分醫療副院長、外科部主任及護理部主任記申誡1次；開刀房主任、開刀房護理長、病房護理長記申誡2次。原任院長顏家祺則免除管理職務，免兼院長。

同時，衛生局要求院方提出改善方案，開罰新台幣5萬到50萬元，至於主刀醫師將依醫師法25條業務重大過失祭出懲戒。同病房患者沒有確認身分，被推進手術房直接開刀，整個環節從上到下竟然都沒察覺。