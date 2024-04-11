武漢多動症男童多次打同學威脅不准告狀　46名家長請願要求轉校

湖北武漢市7歲男童小明（化名），在校內多次欺負同學，例如上課期間用書本或鉛筆丢别人，在課堂上大聲說話、走來走去，甚至用腳踢向同學的私處。近日，家長聯名向校方「請願」要求小明轉校。

小明母親王女士稱，兒子曾在醫院接受檢查，確診多動症，但院方沒有開具診斷證明或藥物。

成都市武侯區特殊教育資源中心副主任蔡曉莉表示，對於有多動症或狂躁症的患兒來說，他們遠遠沒有達到去特殊教育學校的標準，但在普通學校內，他們又容易出現一些出格的行為，「建議多動症孩子家長重視孩子心理問題，積極尋找專業心理機構進行治療」。



《紅星新聞》報道，3月29日，武漢某小學一年級學生家長吳某在微信家長群組中表示，其孩子在學校被轉校生小明踢了私隱部位，「踢了3腳，孩子特別疼」。不久後，有家長也稱其孩子曾被小明在樓梯處推過幾下，幸沒有發生意外。

有家長透露，「小明最初的幾次打人都被叫過家長，當時他和他家長的道歉態度都比較好，還寫了保證書」。當時，其他家長願意原諒小明，未料情況沒有好轉，小明更多次無故毆打其他同學，甚至威脅同學不准告知家長。

另有家長稱，女兒長期被小明欺負，因性格內向，害怕被報復一直不敢告知家人，「原來他（小明）天天打我孩子，還威脅說『不准告狀，如果敢告狀就要弄死她』」。有家長稱，因為小明長期無故毆打同學，讓本就只有7歲的同學們開始懼怕上學，「（孩子）早上都說不想去學校了」。

家長聯名向校方「請願」要求小明轉校。（紅星新聞）

4月1日，46名學生家長聯名向學校「請願」，要求讓小明轉校，否則不敢讓孩子繼續上學。家長們希望校方可以勸誡小明在4月30日前完成轉校，並同步在教室安裝監控。在對方辦理完轉校手續前，小明母親王女士應履行承諾，將其帶回家教導。

4月2日，在警方的協調下，王女士簽署一份安全保證書，承諾一旦再發生毆打、辱罵、恐嚇等傷害全班同學的行為，就主動讓小明轉學。目前，小明已經回家，不再回校上課。

王女士稱，兒子曾到醫院檢查，確診多動症，「但醫生說80%孩子都有，也沒給開診斷證明或是開藥」。因此，她認為小明的種種表現只是因為他想與同學玩，但不能正常地去交流，「然後才用手拍一下或打一下（同學）」。

王女士透露，小明曾稱是想被其他同學關注，一起玩才會和同學打鬧，「我也告訴過他這樣做是不對的，應該先把自己做好，別人才會跟你玩」。

家長聯名向校方「請願」要求小明轉校。（紅星新聞）

國內多個特殊教育學校的招生簡章顯示，目前大多特殊教育學校的招生對象多為殘障、低智孩子，極少涉及多動症患兒。

成都市武侯區特殊教育資源中心副主任蔡曉莉表示，對於有多動症或狂躁症的患兒來說，他們遠遠沒有達到去特殊教育學校的標準，但在普通學校內，他們又容易出現一些出格的行為，需要根據具體的情況去解決。

她表示，多動症患兒的神經發展較慢，自我控制能力差，有人以為轉校就能解決，但即使到了新環境，還是會繼續發生打人事件，長此以往的惡性循環，會讓患兒認為自己不被社會接受，從而引發更嚴重的反社會心理。

蔡曉莉建議，家長應該重視多動症患兒的心理問題，接受專業心理機構的治療，並遵醫囑服藥，助緩解過激情緒和行為。同時，學校老師和家長應接受培訓及學習，了解該如何與這類孩子交流，「只有懂得孩子的心理，才能對症下藥」。