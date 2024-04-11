廣東梅州一知名診所疑為病人注射假藥　多部門介入調查真偽待鑒定

廣東梅州興寧市一知名診所被揭發疑似為病人注射假藥。4月11日，興寧市衛生健康局工作人員證事件屬實，當地市場監督管理局、衛監局等多部門已展開調查，涉事診所已被查封。



網傳片段顯示，執法人員在興寧市「張惠玲診所」內檢查，涉事診所大門貼上封條。有居民透露，涉事診所為病人注射假靜丙，「人家買的真藥，拿過去診所也調包了。有關部門已經介入了，小區裏很多人都在那裏打過」。

據介紹，靜丙全名「靜注人免疫球蛋白」，主要起到預防和治療各種細菌和病毒感染的作用，也對人體起到免疫調節的作用。用於原發性免疫球蛋白缺乏症、自身免疫性疾病和繼發性免疫球蛋白缺乏症。屬於處方藥，需要在醫生指導下使用。

興寧市公安局福興派出所工作人員稱，興寧市衛健局4月10日已前往涉事診所調查。

興寧市衛健局醫政股工作人員介紹，接到群眾投訴後，已聯合市場監督管理局對涉事診所查封，並將涉事藥品帶走檢查。目前，該案件已由當地衛健局、市場監督管理局、公安、檢察院聯合辦案。若鑒定有假藥，公安會對其立案調查。

工作人員表示，診所方面稱可循司法程序解決，案件還在調查當中，若群眾有相關證據可先行保管或向相關部門反映，暫不能確定診所使用假靜丙。調查結果以官方公布為準。

興寧市衛生健康局工作人員透露，當事人之所以發現疑似假藥，可能是在現場目擊藥品被調包過程，但是否為假藥還需要進一步調查。