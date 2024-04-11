廣東梅州一知名診所疑為病人注射假藥　多部門介入調查真偽待鑒定

撰文：林芷瑩
出版：更新：

廣東梅州興寧市一知名診所被揭發疑似為病人注射假藥。4月11日，興寧市衛生健康局工作人員證事件屬實，當地市場監督管理局、衛監局等多部門已展開調查，涉事診所已被查封。

網傳片段顯示，執法人員在興寧市「張惠玲診所」內檢查，涉事診所大門貼上封條。有居民透露，涉事診所為病人注射假靜丙，「人家買的真藥，拿過去診所也調包了。有關部門已經介入了，小區裏很多人都在那裏打過」。

據介紹，靜丙全名「靜注人免疫球蛋白」，主要起到預防和治療各種細菌和病毒感染的作用，也對人體起到免疫調節的作用。用於原發性免疫球蛋白缺乏症、自身免疫性疾病和繼發性免疫球蛋白缺乏症。屬於處方藥，需要在醫生指導下使用。

興寧市公安局福興派出所工作人員稱，興寧市衛健局4月10日已前往涉事診所調查。

興寧市衛健局醫政股工作人員介紹，接到群眾投訴後，已聯合市場監督管理局對涉事診所查封，並將涉事藥品帶走檢查。目前，該案件已由當地衛健局、市場監督管理局、公安、檢察院聯合辦案。若鑒定有假藥，公安會對其立案調查。

工作人員表示，診所方面稱可循司法程序解決，案件還在調查當中，若群眾有相關證據可先行保管或向相關部門反映，暫不能確定診所使用假靜丙。調查結果以官方公布為準。

興寧市衛生健康局工作人員透露，當事人之所以發現疑似假藥，可能是在現場目擊藥品被調包過程，但是否為假藥還需要進一步調查。

昆明多間醫院設「根浴」由美女護士操作　醫生：有病治病沒病保養鄭州漢坐爆醫院膠凳　陰囊慘被碎片割破　縫逾20針術後15天仍滲血四川5月大女嬰接種疫苗後癱瘓　母質疑注射非正規或過期疫苗釀禍河北醫院濫用有創呼吸機致婦人感染死亡　家屬：醫生稱用來｢養肺｣
廣東
內地造假
內地醫療