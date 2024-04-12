習馬二會︱馬英九當習近平面提「中華民國」　幕僚：純粹是口誤

備受關注的「習馬二會」周三（10日）下午在北京人民大會堂東大廳登場，馬英九和中共中央總書記習近平重演「世紀之握」，並分別發表致詞。期間出現了一段插曲，在講到「中華民族」時，馬英九卻意外講成「中華民國」。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑周五（12日）表示，這純粹是口誤，講稿內容確實是「中華民族」。



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「習馬二會」期間，馬英九在講到稿中的「中華民族過去經歷了百年的屈辱」的「中華民族」時，意外口誤講成「中華民國」，但隨即調整並繼續致詞，成為意外插曲。周四（11日），他返抵桃園國際機場並發表談話時再度口誤，將「中華民族」講成「中華民國」。對此，蕭旭岑表示，馬英九純粹是口誤，講稿內容就是中華民族，還表示民進黨某些政客也常常口誤。

而談到習馬二人閉門會談時的內容，蕭旭岑表示，他感受到習近平的誠意及善意，對方不但專心聆聽了台灣學生的意見，也一一回覆。過去中共領導人從未有會見台灣學生的前例，習近平是世界級的領導人，卻願意花時間坐下來聽台灣同學的想法，回應也都很溫暖。

4月10日下午，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

蕭指出，許多人認為習近平的溫情喊話是最後的善意，對此他希望沒那麼悲觀，很多學者皆認為歷任中共領導人當中，習近平是最了解台灣的，可以避免冒然武統，且今次習近平展現兩岸對等、尊嚴，還對台灣民眾溫和喊話，相信他願意以和平方式處理兩岸問題，冀未來的賴清德政府不要誤判。

蕭進一步稱，今次習近平的談話有些新表述，如兩岸同屬一個國家與民族，還有家國團圓，這些都是過去沒聽過的，也是對兩岸關係的新表態，呼籲政府不要錯過這個關鍵的重要時刻，應該把握住習近平表達願意和平的態度。他最後表示，若民進黨願意把球好好接下，不再做政治攻擊，否定中華民族，相信兩岸關係必定能夠開花。