習馬二會｜兩岸交流多正向表述　學者：重啟陸客赴台會是重要信號

睽違近9年，「習馬二會」本月10日在北京人民大會堂登場，從行程安排、會見規格，以及表述內容，都備受各界關注。內地涉台學者認為，北京以超高規格接待馬英九，堪稱是兩岸當前「刺骨寒風中的一股暖流」。台灣兩岸關係學者則稱，習近平針對兩岸交流談得特別多，未來兩岸觀光與陸生來台是否有進展，或是短中期觀察指標。



上海台灣研究所所長倪永傑接受《聯合早報》採訪時表示，包括中共政治局常委王滬寧、蔡奇都一同出席了「習馬二會」，可見北京是以超高規格來接待馬英九，堪稱是兩岸當前「刺骨寒風中的一股暖流」，「在當前台海局勢複雜嚴峻、風雲突變的背景下，當然是有意義的」。

「習馬二會」於4月10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場，習近平（左）與馬英九（右）重演「世紀之握」。（聯合新聞網）

台灣淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳接受台媒採訪時則指出，習近平今次對兩岸交流有許多正向表述，甚至說出意味深長2句話，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，張五岳認為，未來兩岸觀光與陸生來台是否有進展，成為馬英九赴陸後，兩岸交流後續發展的重要契機。

張五岳提出三點分析，首先北京評估只有馬英九這個平台，讓北京最高領導人有機會場合表達對兩岸關係跟對台政策的主張，這一方面也對中國大陸內部交代，對台政有成效的，弱化武統的聲音；第二個向對國際社會宣示，兩岸關係是屬於兩岸中國人事務，大陸會堅定不移地推進統一進程，強化兩岸一家親，不容外力介入跟干預；第三個是藉由「習馬二會」向台灣民眾表達對兩岸現況看法。

進一步觀察今次「習馬二會」釋出的信號，張五岳指出，「習近平的談話沒有強硬意涵，更多有關於兩岸和緩的訊息，尤其針對兩岸交流談得特別多。」

檢視習近平談話全文，張五岳特別點出其中一段，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看。」張五岳提問，這是否暗示大陸可能鬆綁陸團赴台，成為馬英九登陸之後，兩個短中期觀察指標之一？

張五岳認為，第一個指標難度比較高，大陸每年4月都會決定說今年要不要重新恢復2020年終止陸生赴台就讀大學、碩博士，第二個是預期賴清德新政府上任後可能鬆綁台團赴陸旅行。「如果台灣開放，是不是大陸方面也會恢復團客或自由行到台灣旅遊，畢竟習近平都這麼講了。兩岸是融合發展，只有雙向的交流才有意義，單向交流達不到效果。」