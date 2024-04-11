習馬二會北京上演：馬英九已了無遺憾　兩岸尚未功德圓滿

到中國大陸訪問的第十天下午，馬英九終於在北京見到了「老朋友」習近平，「習馬會」二度上演，只是時間上距離上一次兩人在新加坡會面，時間已經過去九年。上次會面時馬英九還是台灣領導人，這次會面時，他在台灣的繼任者、民進黨籍的蔡英文也馬上要卸任了。

嚴格意義上，馬英九在台灣現在是一介平民，已經不具有官方身份，於中國大陸而言僅具協商與統戰價值。雖然如此，大陸方面仍然給予了極高禮遇。

從會面地點選擇在人民大會堂看不僅具有官方性質，「老朋友」習近平還帶了兩位正國級常委政協主席王滬寧、中辦主任蔡奇一起出席。其中王滬寧還擔任中央對台工作領導小組副組長，在習近平領導下具體負責對台工作。九年前新加坡首度習馬會時，王滬寧也陪同習近平出席會面，也算是和馬英九一起會過面、喝過茅台和高粱酒的「老朋友」。

而且，在廣東、陝西、北京等三個地方的主要參訪活動，國台辦主任宋濤都出席陪同，三個地方的一把手也都會見了馬英九一行，妥妥的準元首級禮遇。

從行程安排上看，用台灣的說法，馬英九這一趟真是「吃到飽」！有位研究兩岸關係的專家說，「有此一行，再加上兩人九年前的會面，去年的大陸之行，馬英九的政治人生可謂功德圓滿，了無遺憾了。」這個看法很有道理。

馬英九一行人在陜西省黃陵縣，參加「甲辰（2024）年清明公祭軒轅黃帝典禮」活動。（央視）

不過，馬英九的「功德圓滿、了無遺憾」並非兩岸關係的功德圓滿和了無遺憾。兩岸未能在馬英九時代開啟政治談判，迄今不僅未能完成統一，反而因為民進黨重回執政與美西方等外部力量的介入又重回到高度緊張的對峙狀態就是最大的遺憾。兩岸只要還未能完成最終統一，就不能說兩岸關係已「功德圓滿」。

馬英九任內推動改善兩岸關係，為兩岸走出內戰後長期對峙的陰影做出了歷史性貢獻，他在卸任後又頂着島內民進黨等各路台獨勢力壓力與質疑連續帶團到中國大陸訪問，又為目前緊張冰冷的兩岸關係注入了難得的暖意。

這兩趟訪問，馬英九都以身傳承中華文化，呼籲兩岸交流和平，批判民進黨在台灣推動「去中國化」，堅持「九二共識」，一個中國，反對台獨，和大陸一起構築兩岸關係和平發展的政治基礎，這很不容易。

不必苛責馬英九任內反台獨魄力不足，推進政治談判做得不夠，以馬英九的政治身份和能量，在台灣複雜的民主化政治環境和更為複雜的、由中美宰制的台海局勢下，他能做到那些已經算不錯了。

但另一方面，即便是馬英九也必須認識到，兩岸關係不能僅止於這一步，也不會僅止於這一步。他還可以繼續發揮影響，和他在台海兩岸的「老朋友」們一起為兩岸關係做得更多。

就像「老朋友」習近平在10日下午會面時說的：「兩岸同胞要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共同追求和平統一的美好未來。」「制度的不同，改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢。」