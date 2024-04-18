接力馬英九　國民黨立委下週組團訪北京：這是關鍵時刻

馬英九甫結束二次訪陸之旅返台，即傳出國民黨立委將接力組團訪問中國大陸消息。國民黨立法院黨團總召集人傅崐萁18日表示，這是關鍵重要時刻，立法委員承擔責任，政府不做，自己來做。



綜合《聯合報》、《自由時報》等台媒報道，國民黨立院黨團總召傅崐萁本月25日將率5～10位國民黨立委訪問中國大陸，據悉該行程早從二月就開始規劃，原訂19日出訪，但受花蓮強震延至4月25日出發，全程將在北京待上4天3夜。

馬英九（前右）4月8日赴北京盧溝橋，見到了高齡93歲的「七七事變」親歷者鄭福來（前左），聽對方講述抗日時期的故事，期間兩人雙手緊緊相握。馬英九最後發表講話稱，「我一向認為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。我們必須學會和平解決爭端，為人類謀幸福求和平。」（馬英九基金會提供）

傅崐萁17日透露，他將以國民黨政策會執行長的身分率團出訪，將拜會中華全國供銷合作總社、台商、台青與電動車產業，討論台灣農漁業產品銷往中國、陸客赴台等議題。

據了解，該訪團將於4月25日晚間飛往北京、28日返台，共計4天3夜，成員僅有國民黨籍立委，部分公開行程日後會對媒體再做說明。

傅崐萁強調，此行是為強化兩岸溝通的「和平之旅」，國民黨主席朱立倫也知情，未來會有更大規模的拜訪。

傅崐萁抨擊民進黨把兩岸推向兵凶戰危，全世界報道兩岸關係緊張，現在在阿拉伯世界的國家衝突，烏克蘭、俄國戰爭未結束，全世界報道台灣海峽是火藥庫即將引爆，兩岸關係這種情況下，人民只能自救。

傅崐萁指出，觀光產業寒冬，農漁產品無法行銷到中國大陸，因無法良善溝通。國民黨立委訪陸不只是為了人民安居樂業，百工百業希望兩岸交流，全面互通觀光，百工百業共享和平紅利，團客赴台旅遊。震災後，災區觀光產業悽慘，加上全國百工百業希望恢復兩岸溝通，人民互相旅遊。「國會議員承擔責任，政府不做，自己來做，推動兩岸對話、和平。」

對於傅崐萁即將率領立委訪問北京，有台媒詢問國民黨中央知情始末，國民黨文傳會主委李彥秀受訪表示，她上週才聽說，黨中央也差不多同一個時間。至於傅崐萁是否會見國台辦主任宋濤？李彥秀回應道，行程由傅崐萁規劃並安排，究竟要會見誰或做什麼交流，目前黨中央不完全清楚。

此外，外傳台立法院長韓國瑜認為「此行不太好」，是否擔心傅崐萁可能被抹紅？李彥秀回應稱，尊重個別立委意見與行程規劃，她相信傅崐萁會在《中華民國憲法》架構及對等、尊嚴原則之下進行兩岸交流，協助兩岸累積善意。由於目前是立法院開議期間，韓國瑜當然沒有時間參加。