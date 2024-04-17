賴清德新府院人事｜獨漏鄭文燦？台媒：鎖定海基會掌兩岸交流重任

台灣候任總統賴清德即將於5月20日就職，台媒披露，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，可望由現任台行政院副院長鄭文燦出任。



賴清德新政府近日陸續公布內閣團隊，不過前三波人事發布，都不見新潮流要角、現任行政院副院長鄭文燦，引發外界揣測鄭文燦是否「脫隊」。台媒《聯合報》17日報道指稱，據聞賴清德新政府高層已鎖定鄭文燦執掌海基會。熟悉兩岸事務的政府人士表示，如果由鄭文燦出任海基會董座，「對兩岸健康有序的交流會有幫助。」

前桃園市長鄭文燦，系出新潮流，且與蔡英文關係要好，被視為民進黨內中世代接班有利競爭者。（FB圖片）

該人士指出，鄭文燦自2018年3月起擔任中華港澳之友協會會長，港友會長期是陸委會推動台港、台澳民間交流的重要平台；鄭文燦擔任會長後，為了不讓陸委會增加公務預算負擔，多透過港友會成員自主募款，推動台港澳交流。

了解兩岸事務運作的人士認為，鄭文燦始終對兩岸之間健康的交流樂觀看待；鄭文燦曾在陳水扁政府時期就擔任海基會副秘書長，當時海基會預算不足，鄭文燦也曾協助海基會對外募款，過程順利。鄭文燦在擔任桃園市長時，也高度重視兩岸民間交流，許多中國大陸的專業交流團體，跟陸委會接洽時，都指名要與桃園市府交流，長年來對兩岸民間交流的推動不遺餘力。