從「同屬一中」到「同屬一國」 北京對台論述趨向內外有別？
眾所矚目的「習馬二會」於4月10日下午在北京人民大會堂東大廳登場，根據新華社發布的通稿，習近平兩度強調「兩岸同屬一個國家」。眾所周知，過去北京方面的對台論述以「兩岸同屬一個中國」為主，習近平在賴清德即將上台前夕，選擇在與「老朋友」馬英九見面時，表達了「兩岸同屬一個國家」的論述。從「同屬一中」到「同屬一國」，一字之差是否意味着什麼弦外之音？
「同屬一中」「同屬一國」兼用
中共十八大以來，大陸領導人對台最重要的表述，當屬2019年在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話。當時習近平在談話中，三度使用了「兩岸同屬一個中國」。2005年通過的《反分裂國家法》，第二條即載明「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」；此「三段論」，則出現在了2022年8月所發布的第三份對台白皮書《台灣問題與新時代的中國統一事業》之中。
2014年2月18日，習近平在北京釣魚台國賓館會見了國民黨榮譽主席連戰一行。習近平在講話中，使用了「兩岸雖然尚未統一，但我們同屬一個國家、同屬一個民族從來沒有改變，也不可能改變」。2015年11月8日在新加坡舉行的「習馬會」，是兩岸分治66年後領導人首度會晤，具有歷史里程碑的意義；當時習近平對馬英九說，九二共識「表明大陸與台灣同屬一個中國」，「兩岸同屬一個國家、兩岸同胞同屬一個民族，這一歷史事實和法理基礎從未改變，也不可能改變」。
經由上述的簡要整理，看似「兩岸同屬一中」與「兩岸同屬一國」，穿插出現於大陸領導人的對台講話之中，「一中」等於「一國」，「一國」等於「一中」。當然，就兩岸的法理現實而言，「一中」與「一國」是必然的關係；尤其在國際政治的場合上，「一中原則」也為聯合國體系與絕大多數國家所接受與認可。
美國虛化一中 藍綠遠離一中
不過，隨着中美大國博弈日益加深，美國不斷加大利用「台灣牌」遏制中國的力道，在許多作為上刻意掏空與虛化「一中」框架。而台灣內部政治的發展態勢，隨着「九二共識」被「妖魔化」，民進黨將「一中」「外國化」；國民黨方面則執著於「一中各表」，且看得出來有「各表」壓倒「一中」的風向。在此操作下，「一中」在台灣只能被淡化、簡化、他者化，而過度強調「各表」的結果，就是讓「獨台」與「台獨」朝向合流。
以北京對兩岸關係的敏鋭度，以及在文字運用上的嚴謹度，中國大陸不可能沒有注意到美國與台灣朝野在「一中」內涵的「偷天換日」之舉。就此角度而言，大陸方面使用「兩岸同屬一中」與「兩岸同屬一國」的表述，兩者之間恐怕越來越有着不同的政治涵義。
長年倡議「一國意識」的台灣《觀察》雜誌發行人紀欣告訴《香港01》，「一中原則」及「兩岸同屬一中」固然正確，但在兩岸之間還有「各表」的問題，「同屬一個國家」是兩岸最根本的屬性，任何人不承認這一點，就無法與其交流溝通。
紀欣說，2017年7月1日，習近平在慶祝香港回歸20周年大會上強調：一國是根，根深才能葉茂；一國是本，本固才能枝榮，必須牢固樹立一國意識，堅守一國原則，才能正確處理香港特別行政區和中央的關係。她認為，「一國意識」與「一國原則」，也同樣適用於尚未復歸統一的台灣。
「同屬一國」界定兩岸內部關係
因此，強調「兩岸同屬一國」，一來可避免兩岸因存在政治分歧，而忽視了兩岸關係的本質；二來「兩岸一國」，也可檢驗台灣的政治人物，是否真正支持「一中原則」和「九二共識」；三來，還能夠避免民進黨政府製造「一中一台」。紀欣指出，「習五點」提出「兩制台灣方案」，那麼在探索、設計「兩制台灣方案」之前，必須先確立兩岸同屬一個國家，否則根本無從談起；換言之，沒有一國，何來兩制？
如今北京已有「兩制台灣方案」的倡議，與「促統」進程兩條腿走路，但在美國的主導下，國際政治出現對「一中」認知的混淆，而台灣內部藍綠分別透過「一中各表」與「互不隸屬」的論述，與「一中」的「本來面目」漸行漸遠。北京正在加大國際舞台上的「統一」造勢，因此對外表態必會持續鞏固「一中原則」；至於對台，北京在方方面面陸續將台灣問題作「內政化」處理，為了要維繫「九二共識」這個兩岸政治基礎，避免其內涵被扭曲，比起「兩岸同屬一中」，「兩岸同屬一國」更能突顯、界定兩岸屬於內部關係的本質。
在兩岸關係發展的重要節點上，習馬兩人在北京再度聚首，習近平在此場合兩度強調「兩岸同屬一個國家」，而非「兩岸同屬一個中國」，或許隱含了北京對台論述將趨向明顯「內外有別」的做法，這個細節着實值得關注。