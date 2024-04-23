賴清德：新政府致力維護台海和平、深化台美關係

台灣總統當選人賴清德即將於5月20日正式就職，23日先後接見美國眾議院與智庫訪團，席間強調未來新政府將秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，堅決維護台海和平現狀，讓印太地區穩定發展。



賴清德23日先是接見「美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）跨黨派訪問團」，除了感謝美國國會以具體立法行動落實美國對台灣的安全承諾，也期盼台美繼續攜手合作捍衛民主自由，維護區域和平穩定。

賴清德重申，就任總統後將致力於台海和平穩定，期與美國等理念相近國家有更多合作，持續深化台美關係。

2024年4月23日，賴清德接見「美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮（Lisa McClain）跨黨派訪問團」時表示，就任總統後將致力於台海和平穩定，期與美國等理念相近國家有更多合作，持續深化台美關係。 （台灣總統府提供）

同時，賴清德在場向美跨黨派眾議員喊話，期待美國國會及早完成《美台快速減免雙重課稅法案》（US-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）立法工作，為台美雙向經貿及投資創造更多利基。

隨後，賴清德接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」，感謝該智庫呼籲國際社會關注台灣安全對世界的重要性，強調，5月20日他與副總統當選人蕭美琴將宣誓就職，未來新政府將秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，堅決維護台海和平現狀。

2024年4月23日，賴清德接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」時表示，未來新政府將秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，堅決維護台海和平現狀。（台灣總統府提供）

賴清德稱，「我們會以和平為目標、民主為指南針，落實『民主和平四大支柱』相關政策，讓印太地區穩定發展，並盼CSIS持續給予台灣支持」。