習近平給予高度評價　內地學者：未來賴清德可透過馬英九管道溝通

各界聚焦「習馬二會」，會中到底傳達什麼樣的訊息？廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深，在接受《深圳衛視》訪問時表示，雙方會談選在人民大會堂的東大廳，算是特別規格的款待，建議賴清德未來可以透馬英九管道傳話向習近平溝通。



劉國深表示，「人民大會堂東大廳往往是用於非常重要的正式的活動才拿出來用的。那麼這一次等於說是傳遞了一個信息，北京領導人是高度重視台灣同胞的。雙方要見面，我們安排一個比較正式的場合，以示尊重以示重視。」

劉國深認為，「習馬二會」登場的時間點，也可以看出一些端倪。劉國深表示，「習總書記在百忙之中特別安排了這麼重要的一段時間，4月10號的下午，這工作日的時間去安排，就體現出總書記對馬英九此行他所可能帶來的影響，他絕對不是兩個人之間的，這是公務活動。馬英九先生雖然現在沒有黨公職，但是他在台灣社會還是有很大的影響力的。」

「習馬二會」於4月10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場，習近平（左）與馬英九（右）重演「世紀之握」。（聯合新聞網）

此外，習近平還對馬英九談到「四個堅定」，即要堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄牢中華民族共同體意識、堅定實現中華民族偉大復興。劉國深指出，兩岸關係的和平發展、融合發展的基礎在於兩岸擁有共同的身份認同，兩岸同胞必須堅守好這種身份認同。

劉國深表示，海峽兩岸共同的身份認同來源於共同的歷史文化傳承，但近年來，隨著民進黨政府搞「去中國化」對中華傳統文化進行打壓，對歷史進行曲解，並在國家身份和地方身份之間製造衝突，兩岸的身份認同出現割裂的危險。對於「四個堅定」，劉國深呼籲往後兩岸的社會各界都要經常去提，去堅守、傳承好兩岸的共同身份認同。

2024年1月13日，台灣大選結果出爐，當選的民進黨賴清德（左）及其副手蕭美琴（右）在競選總部前向支持者致意。（賴清德競選辦公室提供）

最後劉國深提到，賴清德其實可以透馬英九對習近平去傳話做溝通，「因為他們現在一點管道都沒有，這是很可怕的事情。」

劉國深強調，他不清楚賴清德是否有智慧去處理，兩岸間溝通的問題，但至少兩岸的青年交流，賴清德是不能再等了，「再等就是釋放出非常不友善的信息」。

劉稱，「未來『520』（賴清德就職）以後，台灣領導人應該冷靜下來想想，如何與大陸找到我們共同的政治基礎，這才是他的當務之急。」