賴清德登《時代雜誌》2024百大影響力人物：他的選擇牽動亞洲未來

美國《時代雜誌》（Time）17日公布2024年百大最具影響力人物名單，台灣總統當選人賴清德赫然上榜。賴清德的介紹專文由前美國猶他州長、前美國駐中國大使洪博培（Jon Huntsman）執筆，點名5月即將就職的賴清德肩負重大任務。



介紹文中寫道，賴清德將於5月就職，成為台灣下一任總統。他是礦工之子，也是美國哈佛大學（Harvard University）訓練出來的公衛專家。「然而2300萬台灣人民的健康只是他未來龐大任務的一部分，他必須確保台灣政府在中國擴大對台行動的情況下，能夠堅持下去。」

文中提到，台灣充滿活力的公民社會正蓬勃發展，而且貿易興盛，全球一半以上的重要晶片都是由台灣提供，然而隨著與北京的關係日益緊繃，台灣面臨的風險極高。

2024台灣大選，1月13日晚，民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

對於在大選中贏得40%選票的賴清德而言，這種情況猶如希臘神話中的擎天神「阿特拉斯」（Atlas）扛起世界，他的選擇不僅會影響情勢緊張的全球，更會牽動亞洲民主的未來。

台灣總統府發言人林聿禪17日晚間透過媒體群組表示，《時代雜誌》將賴清德列為2024年百大最具影響力人物（Time 100 Most Influential People），感謝美國前駐中國及駐俄羅斯大使、前猶他州長洪博培的推薦撰文，以及其長期對台灣的支持。

林聿禪表示，《時代雜誌》評選賴清德為年度百大最有影響力人物之一，並邀請美國重量級政要推薦，並以「台灣未來總統」（Taiwan’s next President）作為介紹，「這是國際社會對台灣民眾所共同努力達成的民主成就，給予重要的肯定」。

台媒《中央社》採訪台灣不具名涉外人士說法，分析賴清德入選時代百大影響力人物，認為此舉象徵賴清德將延續蔡英文過去8年的國際關注，有能力進而強化台灣的國際合作；介紹執筆人由美國前共和黨總統參選人、前駐中國及駐俄大使、前猶他州長洪博培撰寫，彰顯賴清德在美國政界跨越政黨政治的支持。

洪博培（左）曾擔任過美國駐華大使，是一位知華派。（新華社）

《時代雜誌》17日公布的2024年百大最具影響力人物名單（The 100 Most Influential People of 2024），分為「藝術家」（Artists）、「時代象徵」（Icons）、「巨人」（Titans）、「領袖」（Leaders）、「革新者」（Innovators）、「先鋒」（Pioneers）等6項類別，賴清德被列在領袖類別。

國務院總理李強、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）也在領袖類別榜上有名；英偉達執行長黃仁勳（Jensen Huang）上榜革新者類別；日本動畫大師宮崎駿則入列時代象徵類別。