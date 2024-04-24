喊話北京珍惜善意　賴清德：期望兩岸執政黨展開良性對話

獨派色彩濃烈的台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強24日赴民進黨中執會專案報告，並將《反滲透法》比作「民主體制防毒軟體」，民進黨主席賴清德表示認同，並喊話北京「要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。



台媒《中央社》報道，民進黨24日召開中執會，邀請賴中強專案報告「借鏡外國法制談反滲透法刑法外患罪章與政治獻金法修正」。

針對賴中強報告內容，即將於5月20日就職台灣總統的賴清德回應指出，北京對台灣的統戰、滲透及各種介選作為，大家都非常清楚，而賴中強將《反滲透法》比作「民主體制防毒軟體」，相當精準且淺顯易懂，強調許多民主國家也面臨相同的挑戰，這些國家也都先後制定相關法令來因應。

2024年1月13日，勝選的民進黨候選人賴清德（左）與蕭美琴（右）在競選總部向支持者致意。（梁鵬威攝）

賴清德表示，台灣過去8年在民進黨政府執政下，制訂了許多相關法律，包括《反滲透法》和《國安五法》，來防堵北京的分化破壞，捍衛主權、安全、民主與自由；「推動兩岸健康有序交流的同時，也要強化台灣的韌性，這樣才能維護台灣的主權與民主自由」。

對於兩岸關係，賴清德重申「承諾不變、善意不變」，稱願意在對等、尊嚴的前提下，和北京展開交流合作，「在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任展開良性對話」。

此外，針對中國大陸日前啟用W122、W123航路，賴清德將此舉定調，認為北京持續片面改變台海現狀，呼籲中國大陸，為營造兩岸人民的繁榮和幸福，負起區域大國應有的更多責任。