美國會報告證實：去年派遣41名軍事人員駐台

美國國會下屬的研究機構美國國會研究處（CRS）針對台灣國防議題，日前向國會提出1份參考報告。報告稱，根據美國國防部的公開數據，去年美國派駐台灣的軍事人員共有41人。



美國聯邦眾議院本月20日表決通過了950億美元的對外撥款法案，對烏克蘭、以色列及台灣提供軍事援助，該法案23日已在聯邦參議院過關，目前已上呈至美國總統拜登的辦公桌上，預計拜登將迅速簽署成法。

根據《美國之音》報道，CRS於在眾議院就該法案表決的前1天發布供國會議員參考的「國會的台灣防務議題」報告，內容涵蓋了台灣的安全情勢、美國對台灣的國防支持、美國的策略與政策、美台防務合作、武器移讓、對話、訓練、美軍在台灣的存在、其他領域的安全合作，以及台灣的政權交替等。

美國國會通過《2023國防授權法》，擬派官員赴台兩年學習中文，並進入行政、立法部門工作。（資料圖片）

關於美軍在台灣的存在，CSR的報告披露，自從美國政府在1979年1月1日與北京建交時，它曾說將4在個月內撤離在台灣的剩餘軍事人員，從那時開始，美軍就沒有在台灣維持常駐人員，不過觀察家指出，少數美軍人員在台灣以顧問身分進行工作是一個「公開的秘密」。

CSR的報告指稱，當蔡英文在2021年公開承認，有少數美軍人員為訓練台灣軍隊而駐在台灣時，曾經引來北京的憤怒。

報告提及，美國政府關於在台美軍人員的公開報告，目前僅限於美國國防部的國防人力資料中心（Defense Manpower Data Center）的季度報告，根據這份報告，2023年美國派駐到台灣的軍事人員有41人。

報告指稱，台灣及美國媒體偶爾會報道美軍部署在台灣的人員，在回應這些報道時，美國國防部官員曾指出，他們對於美國與台灣防務關係的「特定行動、接觸或培訓」沒有評論。不過，美國國防部國防人力數據中心有註明，它的報告「只代表被分派任務人員的非機密數據」，包括被分派到美國國務院及海外大使館的人員，但「不包括所有涉及臨時任務，或支援應急行動而部署的所有人員」。

美媒《華爾街日報》去年年2月曾報道，美國將在未來幾個月派100至200人到台灣協助培訓台灣軍隊，不過美台兩地官員都沒有公開證實這個消息。今年2月台灣媒體也曾報道，美國陸軍特種部隊「綠扁帽」顧問被派駐在台灣，包括在金門離島協助訓練當地的特種部隊。