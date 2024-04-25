賴清德喊話北京有自信　鄭文燦接掌海基會曝兩岸交流方向

台灣總統當選人賴清德將於5月20日就職，今（25）日公布由台行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。鄭文燦在記者會上表示，兩岸關係是台灣民主、和平的重要支柱，鄭文燦也拿出手機引述賴清德的當選感言，強調未來會在蔡英文的四個堅持、賴清德的四大支柱上，並以《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》為基礎，處理兩岸交流。



賴清德25日親自公布新政府國安人事，成員包括準台總統府秘書長潘孟安、準台灣防長顧立雄、準台灣外長林佳龍、準國安局長蔡明彥、準國安會秘書長吳釗燮、準退輔會主委嚴德發、準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦等。

賴清德表示，「非常期待中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法政府，這樣才是兩岸交流的正道」，「若一直不願意面對台灣民選合法政府，而只是跟在野設定前提下的交流，這不會得到人民信賴跟支持」。

賴清德24日方以民進黨主席身份在民進黨中執會提到，「希望兩岸重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話」。

台灣準總統賴清德（左）4月10日召開記者會宣布，由民進黨前主席卓榮泰（右）出任新政府行政院長。（Facebook／卓榮泰）

至於被各界視為民進黨內「知中派」的鄭文燦，輿論多將今次受命海基會董事長一職，評為賴清德對北京釋出善意。對此，鄭文燦表示，兩岸關係是台灣民主、和平的重要支柱，他並拿出手機引述賴清德當選感言指出，維持台海和平穩定是擔任總統的重要使命，他將依照中華民國憲政體制不卑不亢、維持現狀，在對等、尊嚴前提下，用交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地和北京展開交流合作，增進兩岸人民福祉，達到和平共榮的目標。

鄭文燦表示，賴清德在當選就已經表達善意、穩健、負責，包括蔡英文四個堅持，以及賴清德提出的民主和平四大支柱，這都是處理兩岸交流的前提。鄭文燦強調，海基會成立的基礎、運作的依據是按照《中華民國憲法》，包括增修條文，以及《兩岸人民關係條例》，未來會以這樣的基礎來處理，也接受陸委會委託處理各項交流事務。