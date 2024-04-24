傳鄭文燦掌海基會　國台辦：關鍵在於是否承認體現「九二共識」

台灣行政院副院長鄭文燦盛傳內定為海基會董事長，部分輿論認為其形象溫和，解讀為對中國大陸釋善意。對此，國台辦發言人朱鳳蓮周三（24日）表示，無論由誰擔任，關鍵在於是否承認體現「一個中國」原則的「九二共識」。



朱鳳蓮表示，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，也是海協會與海基會授權協商和聯繫機制的前提。無論什麼人擔任有關職務，兩會協商機制能否恢復，關鍵在於台灣當局是否承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實。

另有媒體關注台灣立法院長韓國瑜接任台灣民主基金會董事長後，陸方是否會撤銷對基金會的相關懲戒措施。2022年8月，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）訪台，國台辦隨即宣布禁止台灣民主基金會與陸方組織、企業、個人合作等。對此，朱鳳蓮僅表示，堅決反對台獨分裂，絕不給台獨分裂活動留下任何空間，「這是我們一貫的、堅決的立場」。

另外，就國民黨黨團總召傅崐萁計劃近日訪問北京，朱鳳蓮表示，兩岸同胞是一家人，應該常來常往，越走越近、越走越親，在堅持九二共識基礎上，大陸願意同台灣各界人士對話溝通、交換意見，共同努力推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞。