2疑似大陸漁民登禁止水域範圍內無人島礁　遭台灣海巡帶回調查

中央社周五（26日）引述台灣馬祖海巡隊長洪文泉報道指，周四（25日）禁止水域範圍內的高登附近離岸無人島礁發現2名身分不明人士，已帶回連江縣南竿鄉，目前正在調查。報道指，2名身分不明人士疑似是中國大陸漁民。



一名北竿鄉漁民表示，幾乎每天都有越界捕魚的情況，且不只高登、亮島與周邊無人島礁，疑似大陸漁民還常會在夜間現蹤芹壁村旁龜島，前往埋設章魚籠，甚至直接爬上北竿大沃山一帶採集海螺。

民進黨籍北竿鄉民代表詹庭語曾多次接獲北竿民眾反映越界捕魚問題，包括大陸漁民爬上北竿採集螺貝類。他認為，問題根本在於大陸無法有效管理漁民，任由出海並進入台灣管制或禁止水域，若大陸能祭鐵腕，類似問題可望大幅減少。他又希望提升海巡執法量能，提早阻攔。

馬祖漁民拍到大陸漁船疑似停在高登島島礁。（聯合報）

對此，洪文泉表示，海巡接獲相關報案後都會積極處理，已加強巡查北竿周邊海域。連江縣產業發展處亦指，一旦確認大陸漁民違法登島，會請海洋委員會海巡署協助驅離。

另一方面，漁民表示，大陸漁民用章魚籠撈上來的漁獲，多屬尚未成長的小魚與魚苗，長期會破壞馬祖生態，而馬祖漁民放在橋仔村附近海域、每張價值超過10萬元新台幣（約2.4萬港元）的定置網亦偶見被剪破，造成漁民損失。有長期關心燕鷗的連江縣民表示，北竿無人島礁中，三連嶼、中島、鐵尖島及白廟等被劃為燕鷗保護區，每年4至9月繁殖期禁登島，但近年大陸漁民擅自登島，可能嚇跑準備繁殖的「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，導致隔年就不在這繁殖，成生態保育隱憂。