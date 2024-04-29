大自然奇景！台灣驚見成千上萬隻千足蟲密集爬行 誇張到似AI
撰文：聯合新聞網
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台灣雪霸郊野公園大鹿林道27日湧現成千上萬隻馬陸（又稱千足蟲）爬行。
目睹這一幕的拍攝者楊小鐘認為這就是大自然現象，雪霸觀霧地區太久沒有下雨了，他說：「我是驚訝大於驚恐！」
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楊小鐘在雪霸休閒農場導覽解說11年，27日上午約9點40分在大鹿林道西線1.5公里處，首次目睹成千上萬的馬陸密集爬行。
他在網絡分享拍攝的影片，立刻引發熱議，網友也各抒己見。
有網友直呼數量好誇張，讓人頭皮發麻、密集恐懼症發作。
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一派認為是人工智能（AI）合成，感覺像動畫、有點假；另一派認為可能與0403地震以來，頻頻餘震有關；還有一派則認為就下大雨土太濕，讚嘆是好壯觀的大自然奇景。
楊小鐘強調是「真實現場」，他目睹馬陸大軍長達4、50米，寬約4米，因觀霧太久沒有下大雨，連日來的雨勢，造成馬陸大量湧現，是大自然現象。
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