北京宣布多項對台政策　學者：賴清德未來兩岸政策將是｢以守待攻｣

藉著國民黨籍立委訪問北京的時機，北京28日宣布開放旅遊與農產品等多項對台政策，台灣學者評析，在賴清德5月20日就職前，民進黨政府不會做出積極回應，而且民進黨很難政策急轉彎，因此未來賴清德新政府兩岸政策將是「以守待攻」。



針對中國大陸28日宣布開放福建居民赴馬祖旅遊等一系列政策措施，台灣知名兩岸學者、淡江大學榮譽教授趙春山29日在廣播節目訪談中表示，今次是北京先發制人，釋出一系列政策，習近平在「習馬二會」提及，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解、不能商量」、「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，官方隨後就推出新政策。

趙春山表示，台灣現正處於新舊政府交接階段，動作就沒有北京快，以相關部門第一反應來看，台灣未接招，很多反應都要等到賴清德5月20日就職之後再說。

淡江大學榮譽教授趙春山認為，近期應是兩岸對話最好的時刻，台灣要把握時機變契機。（張鈞凱攝）

展望兩岸關係，趙春山認為，北京對台政策出現變化，近期應是兩岸對話最好的時刻，台灣要把時機變契機。賴清德新團隊中陸委會主委邱垂正學者出身，行事穩當，鄭文燦更是海基會董事長的合適人選，但兩岸政策都要上層決定，要賴清德決定。

「如果民進黨什麼都從選舉來考量，就什麼事都做不了；更重要的是美國因素，美國存在『疑賴論』，賴清德適必做得更多以符合美國人的想法。」趙春山說道。

趙春山提醒，目前美國一切以年底選舉為重，但若一切都要等美國選完，兩岸就已不是「春暖」，那時將接近「寒冬」了，時機就過了，或許「5月20日後才是兩岸困難的開始」。

2024年4月10日下午，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

此外，對於賴清德日前喊話北京要有自信，不要只跟在野黨談，要兩岸執政黨對話的說法，趙春山表示，這說法是合理的，但若不先處理「台獨黨綱」等意識型態問題，要大陸領導人和「務實台獨工作者」者來往，那是「不可思議」的，完全不可能。

趙春山呼籲民進黨不要被過去綁住，若不改變思維、不改變態度，就很難趕上時代的變化。從台獨黨綱到台灣前途決議文到正常國家決議文，民進黨要怎麼處理，有多種方法，不管是擱置、放棄，或作為歷史檔案、歷史文獻都可以，但不能不處理。「若這些都不處理，民共之間就不可能往來；現在缺乏信心的是台灣，號稱是民主國家卻老怕被統戰，怕被認知作戰。」

最後，趙春山評估，在中美共同管控下，賴清德就職講話不會有任何問題。北京會從賴清德的講話，來測試美國的態度，藉此來決定如何處理中美關係。因此，賴清德就職講話絕對不會有挑釁，「他沒有選擇」。