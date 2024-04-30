北京修「保守國家秘密法」　陸委會：觸法風險恐大增籲民眾勿赴陸

大陸修正「保守國家秘密法」，擴大國家秘密定義與保密主體，新制周三（5月1日）生效。在台灣，陸委會周二（4月30日）對此表示，觸法風險恐將大幅增加，呼籲民眾慎思前往大陸的必要。



陸委會新聞稿表示，大陸新版「保守國家秘密法」將於5月1日生效，其中大幅擴大國家秘密定義與保密主體，但法條內容模糊，具備高度不確定性，且大陸法治長期不透明，恐使民眾觸法風險大增，呼籲民眾務必慎思赴陸必要性。

陸委會又指，「保守國家秘密法」修正版本在今年2月27日的人大常委會中通過，法條內容將升高外國機構在大陸的經營、投資風險，對於非營利或學術性質的科研交流合作也連帶產生壓力。

陸委會強調，民眾赴陸採訪、學術研究、搜集經商投資資訊或與當地人士對話等，只要被北京當局認定相關對話或資料內容有損國家和人民利益，都有可能被認定涉及國家秘密，並批評條文規定「不屬於國家秘密，但洩露後會造成一定不利影響的事項」也可能涉及犯罪，這種高度空泛、毫無規矩可循的條文，恐隨時令人誤觸。

最後，陸委會提醒民眾如非必要暫勿前往大陸；倘確實有赴陸需求，可於行前參考陸委會所提供幾點提醒與建議。