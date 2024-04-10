習馬二會｜台陸委會：馬英九有違台灣主流社會期待

睽違9年，「習馬二會」終於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。習近平以「馬先生」稱呼馬英九，席間重申堅持「九二共識」及「反台獨」，並談及兩岸同胞情懷。馬英九呼應習近平，申明「兩岸人民同屬中華民族」，呼籲兩岸中國人一定都有智慧，避免走向戰爭與衝突。



隨後，台灣陸委會旋即發表5點聲明，主張台灣主流民意不認同在一中原則下的九二共識，遺憾馬英九未能藉「習馬二會」公開捍衛中華民國主權及對民主自由體制的堅持，呼籲北京尊重台灣主流民意，並正視中華民國及兩岸互不隸屬的客觀事實。

「習馬二會」於4月10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場，習近平（左）與馬英九（右）重演「世紀之握」。（聯合新聞網）

針對對馬英九以私人身分訪問中國大陸，並與習近平進行歷史性二次會晤，台陸委會發布新聞稿，首先聲明，台灣政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序的交流，如此才能真正累積善意，促進兩岸間相互理解。

其次，台陸委會重申，維持台海和平穩定的現狀及「四個堅持」始終是台灣人民的最大公約數，並援引民調述明，近8成台灣民眾不認同北京所提堅持要在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話（78.8%）立場；近9成台灣民眾支持維持台海和平穩定現狀（88.8%），並主張台灣的未來要由台灣2300萬人決定（91.1%）。

第三，台陸委會抨擊北京藉由「習馬二會」宣傳九二共識、促融促統及反對台獨等主張，認定北京業將九二共識定義為「體現一中原則的九二共識」，同時片面設定兩岸終局的政治框架的結果，將完全沒有中華民國生存的空間，不為台灣主流民意接受。

台陸委會續稱，兩岸間的差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式，「對於馬英九此次與習近平會晤時，未能向北京公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待」，深感遺憾。

最後，陸委會強調， 維護兩岸關係和平穩定是雙方共同的責任，自言台灣政府維持兩岸和平穩定現狀的政策立場一貫，抨擊北京企圖迫使台灣接受其單方設定的一中框架，呼籲北京當局尊重台灣主流民意，正視中華民國及兩岸互不隸屬的客觀事實。

陸委會喊話北京，停止對台打壓威嚇，以務實理性、相互尊重的態度，透過兩岸官方對話化解分歧、解決問題，以實際作為促進兩岸良性互動，確保雙方人民福祉權益。