台灣禁民眾任中共黨政軍職務　陸委會：增列孔子學院等單位

台灣陸委會修正禁止台灣人擔任中共黨政軍職務公告附件，增列海峽兩岸關係協會（海協會）、孔子學院、中華全國青年聯合會等政治性機關（構）、團體，修正內容周四（2日）發布生效。



陸委會在新聞稿表示，台灣人不得擔任公告禁止的中共黨政軍組織職務或成為其成員，法源起於台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條第2項規定，違者依第90條處罰；禁止公告於2004年訂定。而近年中共歷經多次重大組織調整，禁止公告發布迄今20年未修正，難以精確對應中共黨政軍組織現狀，於是會商各主管機關後推動禁止公告附件修正，完成相關法制作業程序，經行政院核定後發布。

新修正重點包含針對中共黨務、軍事、行政組織等現行架構，調整禁止公告內容；增訂海協會、中華全國台灣同胞聯誼會、中華全國青年聯合會、孔子學院等單位，也將其所屬機構、事業單位、團體、辦事處、分支機構等納入規範。

陸委會稱，是次修正是因應中共黨政軍系統現行架構做出調整，明確列舉相關組織內涵，以求精確對應實際現狀，防止中共對台統戰、滲透分化，維護台灣的安全與安定。陸委會強調，中共迄今不放棄武力犯台，嚴重威脅台灣安全及社會安定；兩岸政經體制存在一定差異，提醒民眾赴陸就業應謹慎評估相關風險，留意、遵守兩岸條例規定，避免擔任恐危害國安或利益的職務。