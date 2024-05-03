港人定居台灣核准率75%　台官方：否決申請不會是單一原因

台灣陸委會港澳蒙藏處長盧長水表示，近5年來，符合一定條件的港人申請在台定居核准率約75%，官方不會由於過往職業或出生地點等單一原因否准申請，強調部分未通過審核個案，仍有補正機會。



台媒《中央社》報道，兼任台港經濟文化合作策進會秘書長的盧長水2日出席由台北市港澳商業協會主辦的在台港澳人士稅務講座。盧長水在會中表示，近5年來，港澳人士申請在台居留獲准者近5萬2000人，核准率逾97%，其中符合一定條件的港人（不包括就學及工作居留者），申請在台定居核准率約75%。

盧長水指出，對於申請在台定居案件，不會由於申請人過往職業或出生地點等單一原因否准（不准）其定居申請；部分尚未通過審核的個案，屬於保留觀察案件，台灣官方沒有直接否准，會提供補正機會。

台官方表示，近5年來，符合一定條件的港人申請在台定居核准率約75%。（VCG）

盧長水強調，台灣政府審核過程必須嚴謹，目的是為了守護民主、自由、人權、法治家園，保護自由開放的制度與環境，並稱台灣是多元包容社會，不管先來後到，都是台灣人，期盼來自港澳的「新台灣人」可以為台灣新故鄉一起努力。

盧長水提到，策進會作為港人服務平台，今年已經舉辦多個活動，協助港人融入台灣生活，接下來也將繼續舉辦不同活動，使參與者可認識同鄉，建立「香港人幫助香港人」互助網絡。