港人移英後回流？網民分析4大原因指草率：根本搞不清居英目的！

近年不少港人移民英國，不過部份人定居一陣子後因各種原因選擇回流。近日有移英港人於網上群組發文，好奇問到有沒有移英港人回流，引來一眾網民留言講述身邊親戚朋友等經歷，又分析回流原因，包括當初草率移英、不適應英國生活、子女教育和經濟問題等。



近日有移英港人於網上群組發文，好奇問有沒有移英港人回流，引來一眾網民留言講述身邊親戚朋友等經歷。（Unsplash圖片）

有移英港人近日在fb群組「英國香港人生活交流區」發文，問到「好奇一問：有冇人（或有識人）係申請BNO Visa（即英國國民（海外）護照）後，留英國一排，最後選擇回流香港？」，帖文隨即引來網民熱議。

以下統整網民分析的回流4大原因：

1. 沒從長計議，草率移英

「根本搞不清移居英國的目的」、「移民不是工作假期，這是一個人生重要轉捩點。一開始抱着『跟潮流，咪執輸，人走自己又走，大不了返香港」』嘅心境，不做好準備工夫，不跟家人從長計議，草率魯莽成行，最終必定浪費大量金錢時間精神，敗走收場」。

2. 不適應英國生活，包括天氣、語言問題

「有聽過唔適應英國冬天，特別思鄉」、「我識兩個老人家，相信係佢哋唔識揸車，出入覺得唔方便，加上啲後生冇咩時間陪佢哋，所以回流香港」。

網民指出部份港人移英後回流原因，包括當初草率移英、不適應英國生活、子女教育和經濟問題等。（Unsplash圖片）

3. 子女教育問題

「我以前有啲親戚啲仔女，話去英美澳出國留學，冇兩個月就喊晒口話要返香港，啲老竇老母都冇辦法，有啲嘢勉強冇幸福」、「有呀，佢話覺得香港教育適合小朋友多啲」、「我都有聽過，有港爸港媽好似發現新大陸咁，來到先發現這邊的學校原來不用做功課，要帶兒女回歸香港」、「好多第一日嚟已經唔諗住長住㗎啦，諗住陪細路仔讀完書就拜拜」。

4. 經濟問題

「我在UK（英國）識一個香港人，老婆仔女連外母都帶埋嚟一家五口，捱咗兩年因經濟問題頂唔順返番香港」、「有朋友在香港搵5萬幾，來到剩係啲cheap工（薪金低的工作）請佢，所以來咗兩年後返番香港」。

有網民形容，回流港人有如「上咗鐵達尼救生艇，然後發現救生艇無鐵達尼船艙咁舒服，走返入鐵達尼」，又有人說「未入籍就返咗去都算回流咩其實」、「最多算係嚟英國體驗」。

有網民形容，回流港人有如「上咗鐵達尼救生艇，然後發現救生艇無鐵達尼船艙咁舒服，走返入鐵達尼」。（Unsplash圖片）

網民籲調整心態

有網民則分享有朋友能夠適應在英國生活，未有回流打算，「我認識身邊朋友就末有，大部份仲生活愈嚟愈好」、「暫未有，個個生活得好開心。路係人行出嚟，路不轉人轉，自己調整心態吧！」。

不少網民指出，移民與回流在任何地方、任何時間都會發生，全屬個人選擇，毋須特別與人交代，嘗試移民生活後發現不適應，回流亦未嘗不可，最重要是找到最舒服生活方式，「其實一定有，始終好多嘢唔同，如果試過唔得，返去其實無乜問題」、「咁移民唔習慣回流好正常，有人嚟都會有人走」、「選擇自己鍾意的生活不要勉強，唔使同別人交代」、「有就肯定有，唔同人的考量因素影響決定，我認識的有因為無人支援留港母親而回去的、有因為搵唔到理想工作，加上家庭變故的，總之就是要留、要走都是自己的選擇，一切都是要令自己舒服一點為原則」。

有網民則分享有朋友能夠適應在英國的生活，未有回流打算，「個個生活得好開心。路係人行出嚟，路不轉人轉，自己調整心態吧！」。（Unsplash圖片）

網民提醒移英前慎重考慮

有網民向打算移英的港人，特別是不懂英文的長者給予忠告，「唔識又唔打算學英文嘅就千祈唔好過嚟英國，講真」、「唔識揸車唔緊要，但至少要有能力識用GPS（全球定位系統）搵路同搭車，英文要有基本程度同夠大膽，因為英國60歲以上人士可以免費搭公交⋯⋯嚟到英國一心諗住靠仔女真係嘥氣，老人家喺香港都唔會旨意啲後生平日陪佢哋周圍去玩啦，係咪？」。