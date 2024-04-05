移民抉擇｜另一半想留港　為移民終抱憾分手　慨嘆：人就係要取捨

移民要面對的挑戰並不少。近日有港人於網上發帖表示已計劃好於半年後移民，可惜與伴侶未能達成共識，對方決定留港發展，故兩人只能忍痛分手。樓主分享分手痛苦，但亦明白人生只能不斷取捨。有網民可憐樓主要在異地獨自承受孤獨與挑戰，「身邊無人support（支持）真係好難捱」，但亦有人覺得一個人拼搏才更易生活，「比兩條友多無謂錢使，會易上返普通水平啲」，也亦網民安慰樓主重新振作，「大家條路唔同，就祝福大家有聚有散」。



有港人發帖稱半年後會移民，可惜伴侶決定留港發展，故兩人只能忍痛分手。（《無法抗拒的他》劇照）

該網民日前在連登討論區以「準備移民 同另一半分開」為題發帖，稱尚有半年就要移民，遺憾的是另一半決定留在香港，於是兩人最終共識分手收場。

眼見身邊朋友都是成雙成對地移民，且人在異地也可互相陪伴及共同面對，樓主感慨不已，但因樓主對移民一事已下定決心，如今伴侶不打算離港，只能分開，「但對於要分離真係傷心欲絕，人就係要不停做取捨」。

樓主稱對移民一事已下定決心，惟伴侶不打算離港，故只能分開。（資料圖片）

帖文引起網民熱烈討論，有網民可憐樓主戀情無疾而終，人在異地承受孤獨，「自己一個移民，好快頂唔順回流㗎啦」、「身邊無人support（支持）真係好難捱」。但亦有人覺得一個人拼搏才更易生活，「好處係自己靠自己可以捱得更低，由真係最谷底捱起極緊縮減使費，比兩條友會多無謂錢使，會易上返普通水平啲」、「一個人喺外地有咩事自己都冇咁多顧慮，搵得少就食少啲，兩個人嘅話有時你唔想佢捱」。

亦有人認為就算樓主與伴侶勉強在一起，不管共同決定是留港還是移民，日後也容易產生怨懟，不如早日重新振作，「無謂第時話『最衰嗰陣為咗你點點點』」、「大家條路唔同，就祝福大家有聚有散」、「2個人一齊從來都係小事靠溝通靠磨合，但大方向一定要一致」、「證明佢唔係啱嗰個，快啲散唔好阻自己」。

（連登討論區）