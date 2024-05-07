傳蔡英文卸任前將特赦陳水扁　2.6億贓款或全數沒收

隨著台灣新任總統當選人賴清德將於5月20日就職，蔡英文兩任總統任期進入最後兩周倒數，有台媒披露，蔡英文決定在卸任前特赦前台灣總統陳水扁，並將針對陳水扁家已扣案的新台幣11億餘元所得，全部聲請沒收。對此，台總統府發言人林聿禪7日表示，府方現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



前台灣總統陳水扁因龍潭購地等弊案入獄，2015年獲保外就醫至今。台媒《鏡週刊》7日報道，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等四大弊案，由蔡英文根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。陳水扁一旦獲得這種特赦，未執行完的刑期就不必再坐牢，只是他仍是有罪之人，若認為自己無罪，就要向憲法法庭聲請裁判審查，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴。

2004年3月20日，時任台灣總統的陳水扁和妻子吳淑珍於在台北進入投票站投票，兩人在陳水扁卸任後深陷貪腐醜聞。（Getty Images）

報道披露，台府方認為特赦陳水扁最棘手的難題，是被戲稱為「海角7億」的11億餘元新台幣（約合2億6577萬港元）不法所得該如何處理；目前因確定案件向法院聲請沒收約新台幣3億元（約合7248萬港元）部分已執行，另8億新台幣（約合1億9328萬港元）資金凍結，特赦後恐發還陳水扁家，因此擬依刑法沒收新制化解，避免社會衝擊擴大。

報道轉述，有黨政人士直言，若陳水扁被特赦，在政治面上應能消除藍綠因此事造成的對立狀態，可建立和諧的政治環境。但報道坦言，特赦陳水扁仍是高度的政治性議題，一旦蔡英文作出決定，勢必讓藍綠角力再起。

2010年，台灣前總統陳水扁因貪污入獄，其支持者認為這是政治打擊，要求釋放陳水扁。（Getty Images）

相關報道7日一早即引起台媒廣泛關注，對於是否特赦陳水扁等議題，台總統府發言人林聿禪7日上午透過媒體群組表示，「總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。」