被西方誤讀的台灣問題︱專家有話說

從法理上講，香港自1997年成為中國的特別行政區。那麼說到台灣這個與中國大陸隔海相望的島嶼，西方媒體為什麼總是告訴我們台灣受到了「威脅」？



撰文：塞爾日·貝爾蒂（Serge Berthier；法國作家、雜誌創辦人兼主編、亞洲事務專家，擁有香港永久居民身份，現居法國）



稍微想像一下這幅場景：1944年，法國維希政府帶着武器和家當（比如說盧浮宮的所有財寶）去科西嘉島避難，而不是去了錫格馬林根縣，他們在科西嘉島受到美國的保護，每天擔心法國共產黨要掌權，擔心他們一直以來的敵人戴高樂要變成法國總統──能想像這幅場景嗎？

台灣就是這種情況：一個被蔣介石和他潰敗的軍隊佔據的中國島嶼。蔣介石當時認為這是面對毛澤東的軍隊不得已而採取的戰略撤退。我們知道後來的結果了：蔣介石和他的軍隊再也沒有重返大陸。

三聯書店（香港）出版法國作家塞爾日·貝爾蒂的新書《被西方誤讀的中國》。（香港三聯書店提供）

台灣是一個經常被覬覦的寶地。最早對這裏產生興趣的是荷蘭人，1624年，荷蘭人就登陸了台灣島。隨後，在蔣介石之前佔據台灣的，是中國歷史上的抗清名將，世稱「國姓爺」（鄭成功）。他的父親鄭芝龍曾是一個著名的海盜，他的母親是個日本人。1644年明朝滅亡，隨後中國經歷了二十年的內戰，滿族逐漸控制了全國，建立了清朝（清朝一直持續到中國封建帝國滅亡）。鄭成功在抗擊清軍的過程中，認識到需要打下一塊基礎堅實的土地作為據點，於是在明朝亡國之後的1661年4月率部登陸台灣島，次年他將荷蘭人趕出台灣，但不久之後他便離世了。從那之後中國的影響力就在台灣紮根了。

如今台灣島上有大約2,300萬人口──接近我們之前談到的新疆自治區的人口，島上大約三分之一的人口是原住民和漢族的後裔。

另外三分之二的人口是純漢族人。因此這裏的大部分人都是大陸來的中國人的後代，不管他們是跟隨鄭成功而來（1661年），還是跟隨蔣介石而來（1949年）。眾所周知，中國人都有祭祖和尋根的傳統，2015年至2019年，從台灣去大陸旅行的遊客數量高達2,300萬！對這個數據大可不必吃驚。

然而，我們讀到的媒體報道都在不停地說台灣討厭大陸。

中國被台灣問題煩擾了嗎？並沒有。台灣人口只佔中國總人口的1.6%。怎麼能被1.6%的人口煩擾到呢？

在經濟領域，中國大陸不一定需要台灣。相反，台灣卻離不開大陸。因此台灣可能對大陸更忌憚，但這都是因為美國從中作梗。這個小島可是美國國防部最有利可圖的軍需市場之一。

美國國務院批准售台數套車載型陸上機動布雷系統與相關設備。圖為M136「火山」車載布雷系統。（DVIDS網站）

二十多年以前，在2001年，我見到了當時的台灣地區「行政院院長」張俊雄、「財政部部長」顏慶章、台北市市長馬英九，還有當時那個不被聯合國承認的「台灣當局領導人」陳水扁。

這是一個轉折性的年份，因為發生了一場重大的變革。剛退守到台灣時，執掌台灣的是國民黨，而此時一個「民主」聯盟在最後一輪選舉中卻以微弱多數戰勝了國民黨。陳水扁，這個因為腐敗而在2008年被收監的政客，走上了歷史舞台，成為新的民主偶像。這正是美國人夢寐以求的。

雖然陳水扁贏得了選舉，他創建的黨派在台灣地區「立法院」中尚屬少數派。因此其他黨派的人幻想着能夠借鑒法國的經驗，實行共同執政，就像在法國弗朗索瓦·密特朗擔任總統、雅克·希拉克擔任總理一樣，但是有一點，在台灣，「立法院」無權任命行政負責人。於是台灣人發現最終一個名叫張俊雄的人成為了台灣地區「行政院院長」。

2001年8月26日，張俊雄宣佈尊重反對黨要求和台灣民意：取消前「領導人」李登輝「慢步走」的政策。李登輝曾經設置了台灣對大陸投資的最高限額，結果慘敗，並令香港成為台灣和大陸之間不可或缺的中間橋樑，賺足了財富。這個政策產生了反效果。這種三角系統產生的財富一分錢都沒有流回台灣。

張俊雄還宣佈了其他一些措施，尤其是根據世界貿易組織規則，對外建立商貿和物流聯繫，取消在大陸投資最多不得超過5,000萬美元的限制（事實上，同一個項目的投資都超過了這個限制額很多倍，通常都會以各種名目拆分總額），取消對台北上市公司在大陸投資的禁令，允許在大陸開設銀行分行，允許大陸公司投資台灣房地產產業和購買台北上市公司的股票，最後，允許大陸遊客來台灣旅行。總之，大陸和台灣之間各項活動和交流趨於正常化了。至少從紙面看來是這樣。

圖為蔡英文擔任陸委會主委時期接受質詢。（聯合新聞網）

而事實上，這些聲明在發出之前，既沒有諮詢台灣「經濟部部長」，也沒有諮詢台灣方面負責與大陸關係的官員，也就是蔡英文──當時幾乎沒有人知道這位女士，因為她負責的「大陸事務委員會」在台灣事務中就像四輪馬車的第五個輪子一樣可有可無。她沒有做出任何激起水花的事情。

後來，當我有機會採訪蔡英文的時候，我發現她對台灣政府剛剛作出的決定一無所知。而當她被告知這些聲明時，她採取了抵抗的態度。

必須承認，陳水扁和張俊雄的二重唱並不成功，事情發展得越來越糟糕。財政賬面空了，經濟陷入停滯。

前「領導人」李登輝上台的時候，大陸那邊鄧小平剛剛宣佈實施對外開放政策。台灣因此關閉了大門，因為當局不想資助窮人。

不過今非昔比了，到李登輝去世時的2020年，大陸早已變得國庫充足，人民普遍過上小康生活。

玩牌的時候，大家都在想着怎麼不出局。2001年時，台灣當局已經別無選擇。今天台灣的形勢則更加失衡。

回顧台灣民主化之後的發展史，李登輝（左）使黑金進入政壇，陳水扁（右）擁抱台獨基本教義派，致使台灣政治經濟體質益發脆弱。（資料圖片）

2020年，大陸的外匯儲備達到了3.22萬億美元，台灣是4,840億美元。當然，外匯儲備不是一切，但是別忘了還有一點，台灣經濟67%依靠外貿，而這所謂的外貿中60%都是與大陸的貿易（並且是單向的），因此如果離開大陸，台灣的未來是很難想像的。

滑稽的是，從2001年起，台灣的政局就再沒有什麼大的改變，除了蔡英文女士搖身一變成為台灣地區領導人物。2020年1月11日，選舉之前一個月，她甚至再次以絕對優勢擊敗對手獲得連任。香港的示威遊行挽救了她，她的人設被緊急地重新打造。從今之後，她被包裝成「反中堡壘」的最後一片城牆磚。香港的問題已經被中央政府解決得差不多了。「台獨」勢力又開始蠢蠢欲動。

但我們是否就能得出結論，就像一些法國媒體所說的那樣，2020年台灣的「反中」情緒極其激烈？我不這樣認為。西方媒體都處在美國化的報道腔調中，台灣所謂民主的黨派在立法院選舉中其實遭遇了失敗，即便這樣，在蔡英文再次當選後，法國媒體還是給出了這樣的大標題：「蔡的當選給了中國沉重一擊，台灣轉向全面反中」。

哎，這報道的手法簡直太誇張了，甚至聽起來都像「假新聞」。蔡英文的政黨，從五年前就上台執政，而這次選舉中失去了10.2%的選票，其反對黨國民黨新贏得了6.4%的選票，而這得益於國民黨與大陸方面的對話溝通。

蔡英文個人獲得了56%的選票，而她所在的政黨在立委選舉中僅獲得了33.9%的選票；其反對黨──「親中」的國民黨，在立法院選舉中獲得了33.3%的選票。

蔡英文2020年成功連任時揮手向支持者表示感謝。（Getty）

這可能也傳達出一個訊息：並不是大規模「反中」就會得到選民的支持。再加上那些本來就不支持民進黨的人，超過60%的人贊同和大陸保持緊密聯繫，支持重返故土。總之，這與西方國家說的不太一樣。

從2001年起，台灣的這兩大對立黨派之間就保持着一種平衡關係，但是這種平衡並沒有在「立法委員」選舉中得到體現（現代民主經常會遇到這種情況，比如在法國和英國也是如此），因此民進黨在未來五年的執政中，將從以前的絕對多數降到只佔61個席位，而立法機構的民意代表選舉總席位是113個，這樣的佔比應該算是失敗的選舉。

台灣雖然打着現代民主旗號，但這只是一種詭辯，其本質上還是因循守舊，不斷打出「獨立」這張牌。其實很多台灣民眾發自內心地想要落葉歸根，葬在大陸。我們不能忽略這個訴求。

香港所有的「民主人士」都來為蔡英文「輝煌的勝利」喝彩，雖然他們完全不了解她。由於台灣沒有對大陸的引渡條例，因而成了官司纏身的香港「學生」自願流亡的最後選擇地點。但是最終這一波操作也以慘敗告終，因為香港學生不會講台灣話。

台灣有一個著名的流亡者──吾爾開希（受西方媒體追捧的偶像，參與了「天安門事件」），美國經常試圖再利用一下這個人。

2023年10月10日，台灣著名學者、支持統一的愛國人士朱高正魂歸河洛，他的骨灰安葬於河南洛陽鳳凰山，夙願得償。朱高正親友獻花緬懷。（VCG）

1997年開始，西方媒體圈和數不清的專家們就很喜歡誇誇其談，聊「民主化」的議題，彷彿這是個萬靈藥。香港和台灣被這個標籖連接在了一起，西方希望它們成為中國推廣民主化的實驗室。這樣的胡言亂語直到今天還在流傳。

蔣介石逃亡時，帶走了20世紀30年代的上海名流（宋美齡）。啊，如今這位名流被葬在加利福尼亞的墓地中。上海一直在那裏，沒有了他們，上海仍舊在發展重生。而台北，一個沒有歷史包袱但頗為暗淡的城市，如今依舊不甚耀眼。

中央政府伸出了示好之手，卻被台灣當局視為「有毒之手」。如果抓住了這隻手，對民進黨的領導者來說，可能意味着政治生命的終結，他們的政治生涯全部建立在美元搭建的幻象上。

但是這些人、這些想法都過時了。20世紀50年代時期，台灣很有用，純粹是地理位置原因。美國在那裏佈置了一艘航空母艦。這裏比關島的美軍基地距離中國大陸要近得多。在全面冷戰時期，台灣是個理想之地。

而現在，偵察衛星、核潛艇、GPS，更不用說還有高超音速導彈，這些使得台灣在地緣政治中慢慢變得沒有那麼重要了。

2022年8月4日，東部戰區陸軍某旅組織遠火分隊在台灣海峽組織實彈射擊，完成精確打擊任務。這是發射現場。（東部戰區微信公眾號）

不久之前，美國國防部鼓勵台灣賄賂一些太平洋小島國，比如基里巴斯島，於是台灣就賄賂了這些國家，而後美國在這些地方佈置了衛星，用於探測太平洋區域的情況。這一切都是秘密進行的。

之後，到了2020年，啪嗒一聲，多米諾骨牌倒了，一個島接一個島，紛紛開始倒向中國政府，因為中國已經識破了美國這個想來管閒事的戰略。中國並沒有賄賂這些國家，而是為其建設基礎設施。於是雙方爭奪的重點又回到了中國海，我稍後會再談這個問題。

台灣在發生的這一切中扮演了什麼角色？

台灣當局急需找到一個理由，來為島內低迷的經濟形勢開脱，如今台灣和大陸的經濟形勢發生了逆轉。

於是他們找到了兩個理由──理由當然越多越好。首先，台灣是民主範例，從來不會為了贏得選舉而去收買人心。比如儘管民進黨的執政理念對年輕人的吸引力不大，支持他們的年輕人從來沒有超過三分之一，但民進黨長期執政。另一個理由來自蔡英文的派系──台灣是一處避難所，歡迎所有受到大陸威脅的香港人來此避難。

數千台灣民眾2019年月16日下午在立法院前參加「反送中，撐香港」集會，高喊「撐香港，反送中」和「拒絕一中，反對和平協議」的口號。（資料圖片）

看到這個理由，我大為震驚。這些所謂難民本來就是製造出來的，這些人對香港警察投擲汽油彈，這種犯罪行為在香港可是要面臨入獄的風險。香港前官員李承恩和第一批「難民」此前偷渡過來台灣，被當局接納後又放棄，這就是台灣所謂的「避難所」。事實上，2019年以後幾乎所有希望離開香港的人都去了台灣以外的其他地方。

對美國來說，時間並沒有白白浪費。像以前一樣，2020年，美國向台灣當局索取報酬，後者以620億美元的價格購買了美國的F16戰機，交付周期為十年，但這是一種完全過時且無用的機型。這種做法已經形成慣例了。一旦完成選舉，民進黨就要為之支付賬單了。

當我告訴你們，台灣之於中國就跟科西嘉島之於法國一樣，我並沒有誇張，而西方記者面對性質相同的兩件事情，卻給出了完全不同的結論。

本文經三聯書店（香港）授權轉載，摘錄自《被西方誤讀的中國》一書。

