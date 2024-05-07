放風特赦陳水扁　蔡英文葫蘆裏在賣什麼藥？

綜合台灣媒體5月7日報導，臨近「5.20」政權交接，現任台總統蔡英文有意在卸任前特赦扁。依知情人士透露，目前蔡英文幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的4大弊案，由蔡英文根據職權行使特赦，再據台灣《赦免法》第3條給予免除其刑執行；而陳水扁一旦獲得特赦，未執行完的刑期就不必再坐牢，只是他仍是有罪之人，若認為自己無罪，就要向憲法法庭聲請裁判審查，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴。

報導指出，幕僚認為特赦陳水扁最棘手的難題，是其11億餘元（新台幣）不法所得該如何處理；目前因確定案件向法院聲請沒收約3億元已入國庫，而尚在查扣中的有8億餘元僅屬資金凍結。報導提到，若進行特赦，將針對扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部沒收。

報導轉述黨政人士的話說，若陳水扁被特赦，在政治面上應能消除藍綠因此事造成的對立狀態，可建立和諧的政治環境。但報導也坦言，特赦陳水扁仍是高度的政治性議題，一旦蔡英文作出決定，勢必讓藍綠角力再起，台灣社會紛擾是否會因特赦而暫時休止仍有待觀察。

傳言特赦陳水扁的消息見光後，台灣政壇藍綠白各方都有發聲。

曾任陳水扁醫療團隊醫生、且一直主張特赦特赦陳水扁的柯文哲在受訪說道，這件事情已經8年沒處理，希望蔡英文如果真的要做這件事情，就自己出面出來解釋為什麼，特別是要說明，為何拖了8年沒處理，現卻突然要在卸任前處理，想法邏輯到底是什麼。

柯文哲強調，這事比較重大，不宜透過媒體放話、測風向，且該案8年沒處理，如今突然要處理，他蠻驚訝，是怎麼一回事？且不是叫特赦，正確講法是處理，他不曉得蔡到底要怎麼做。

柯文哲幾年前拜會民進黨前總統陳水扁。（Facebook/陳水扁新勇哥物語）

民進黨籍的高雄市長陳其邁在受訪時表示，尊重蔡英文的職權，現階段最關注的是阿的身體健康狀況。他表示相信蔡英文一定從司法、政治以及怎麼樣減少社會對立做全盤的考慮。另一民進黨籍政治人物，台南市市長黃偉哲也做類似表述。

而國民黨籍的立法院副院長江啟臣表示，特赦是司法和政治問題，蔡英文應對外說清楚講明白，因為司法不是針對特定人士，應考慮司法威信和人民感受，如何讓人民接受，要嚴加考慮。國民黨立委王鴻薇表示，阿扁特赦從蔡上任之初就被提到，但8年都沒特赦，現在卸任前才特赦很離譜，是拆彈還是讓繼任者賴清德難堪很難說。

2024年台灣大選國民黨籍副手候選人趙少康指出，陳水扁保外就醫後又是站台又是主持，早就是司法尊嚴最大的污點，如果想被特赦，他認為，認錯、道歉、還錢三項條件，缺一不可。趙少康認為，蔡英文恐在520前特赦阿扁的消息，可能是想先看看各界反應，再決定後續如何處理。

針對特赦傳聞，當事兩大主角，陳水扁和蔡英文也先後回應。蔡英文通過辦公室發言人林聿禪今表示，現階段的立場仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

陳水扁沒有直接對特赦發表意見，而是在臉書例行發文，對未來賴清德政府面臨的「朝小野大」抒發己見，表示他相信台灣人民是政府最大的後盾。有媒體針對特赦議題私訊陳水扁，陳則是以「毫無所悉」4字響應。