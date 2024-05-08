蔡英文擬特赦陳水扁　為賴清德拆彈或埋彈？

蔡英文將於5月20日卸任，台媒報道蔡英文有意在卸任前特赦涉貪的前台灣總統陳水扁。台灣總統府7日重申依法辦理的態度。外界則關注，蔡英文若真的特赦陳水扁，是為候任總統賴清德拆彈或埋彈？



蔡英文2016年就任以來一直避談特赦陳水扁之事，而賴清德特赦陳水扁的態度非常明確。今年初台灣大選過後，就傳出民進黨內部討論特赦陳水扁議題，包括時機點應在蔡英文卸任前還是賴清德就任後，部分民進黨民代主張要與社會充分溝通。

陳水扁2009年1月出版獄中手稿《台灣的十字架》。（網上圖片）

台媒《鏡週刊》7日報道，蔡英文決定於5月20日卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。

報道引述知情人士稱，研議方向是針對陳水扁被判刑確定的龍潭購地案等四大弊案，由蔡英文根據憲法賦予總統職權，對陳水扁行使特赦，再根據《赦免法》第三條，免除其刑執行。陳水扁若認為自己無罪，就要向憲法法庭聲請裁判審查，或請檢察總長向最高法院提起非常上訴。

報道指出，幕僚認為特赦陳水扁最棘手的部分在11億元（新台幣，約2.65億港元）不法所得該如何處理。陳水扁判刑確定案件已收回3億元，尚在查扣中的8億元僅屬資金凍結。

若陳水扁獲特赦，這8億元恐將全數發還陳水扁家，且陳水扁家被查扣的豪宅、珠寶也會解凍，恐坐實總統貪汙可保有犯罪所得的批評。為避免衝擊過大，幕僚研議將針對扁家這11億元犯罪所得全部聲請沒收。

台灣總統府發言人林聿禪就此事回應，府方現階段的立場仍是，「希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理」。

台灣法務部表示，目前尚未接獲行政院須研議特赦陳水扁的指示，但平常都備妥相關資料，若接獲指示，研議後即可向行政院呈報。

陳水扁未直接回應，而是在臉書貼出一張與總統府的合成照，並寫下「不擔心朝小野大，相信台灣人民是政府最大後盾」，呼應賴清德本5月4日 在「行動創新AI內閣」策勵營的談話。

賴清德當時說：「如果我們做得好，每個政策都切合民意，民意是我們的後盾，此時民進黨沒過半，就不再是問題。」

賴清德將於5月20日就職新任台灣總統。圖為1月13日晚，民進黨總統當選人賴清德向支持者致意。（梁鵬威攝）

不過，陳水扁除了龍潭購地案等四大弊案外，仍有二次金改和洗錢等案因健康因素停審，一旦被特赦，後面這些案件便會啟動審理程序。

蔡英文近八年幾乎完全執政，卻未啟動修法程序，讓正在審理中的案件可一併特赦，如今民進黨已失掉立法院多數席位優勢，不可能修法解決，此時距5月20日不到兩周，即使蔡英文特赦陳水扁，也無法解決上述問題，反而會成為即將上台的賴清德的難題。

民進黨立委對是否特赦陳水扁未明確表態，包括賴清德人馬的立委郭國文、林俊憲說詞也相對保守。

在野國民黨不反對特赦陳水扁，但強調特赦前提是他必須認罪道歉，且審理中的案件應先三審定讞，並沒收11億元不法所得。

在野民眾黨主席柯文哲說，蔡英文在任八年不處理陳水扁特赦案，現在突然要處理讓他感到很驚訝，並稱蔡英文應親自出面向社會說明理由，不能用媒體放話帶風向。

陳水扁因貪汙洗錢等案，2008年11月被羈押，2015年獲准保外就醫，台中監獄已38次同意延長陳水扁保外就醫。九年多來，陳水扁出書、主持節目，甚至出庭幫女兒陳幸妤打官司，多次違反台中監獄要求的不碰政治等四不原則。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

