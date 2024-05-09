《外交政策》：台灣請求軍購美製自殺式無人機　加強嚇阻解放軍力

美媒報道，台灣已向美國政府提出購買自殺式無人機的請求，可能包括迷你彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS-600，「顯示台灣在增強對北京有嚇阻力的武器」。



美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）9日刊登文章指出，台灣有意購買美國製無人機，顯示台灣正迎合美國自前總統特朗普（Donald Trump）以來推動的政策，即台灣軍購重點應是能嚇阻、抵禦解放軍侵略的武器。

報道援引華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員簡以榮（Ivan Kanapathy）說法，稱「這是美國推動不對稱戰略的一部分」，即特朗普任內的美國政府明告台灣，「你們需要買更多武器」。

報道指出，台灣已經向美國提出購買美製無人機的兩項請求。報道引述知情人士指出，台灣雖然沒有在請求信提到美國無人機製造商空境公司（AeroVironment），但台灣指的可能是空境的小型無人機彈簧刀300（Switchblade 300）。

彈簧刀300無人機。（wikipedia）

至於台灣發出的第二封請求信，則是要買較大型無人機，報道稱可能是空境的彈簧刀600（Switchblade 600）或美國新創軍工企業Anduril的ALTIUS-600，後者可在目標上空盤旋4小時，比空境的機型更長。

《外交政策》依據4名知情人士的消息作出報道。台灣駐美國代表處、美國國防部，以及Anduril對此都沒有評論，空境公司則未回覆詢問。

報道指出，台灣過去3年來幾乎每天都面臨解放軍的軍事演習，解放軍機也大量進入台灣的防空識別區（ADIZ），已不再管台海中線。4名知情人士指出，台灣很希望能買到空境公司的2款彈簧刀無人機。

知情人士指出，台灣的官員逐漸認為，美國製自殺式無人機能有效擊中穿越台海的大陸船艦、或試圖在台灣登陸的解放軍坦克車輛。

彈簧刀300發射器。（wikipedia）

根據報道，自殺式無人機最早使用可追溯到1980年代伊朗與伊拉克戰爭，真正廣泛應用是2020年亞美尼亞和阿塞拜疆在南高加索地區的戰爭，即第2次納戈爾諾—卡拉巴赫戰爭（Second Nagorno-Karabakh War），當時以色列製的自殺式無人機支援阿塞拜疆進攻，輕易壓倒科技較不先進的亞美尼亞軍隊。

報道也指出，彈簧刀無人機被烏克蘭軍隊廣泛使用。俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有1100架美製的彈簧刀無人機運往烏克蘭。俄羅斯以自製的柳葉刀無人機（Lancet）反擊，也以伊朗的見證者無人機（Shahed）助攻。

綜合外媒報道，空境公司打造的彈簧刀無人機300型及600型，都配備鏡頭、導航系統及導引炸彈，可透過程式設定，自動攻擊數英里以外的目標，也可在目標上方盤旋、等待操作者下令攻擊。其中，彈簧刀300型主要用來進攻小型目標，重量略高於5磅、射程為10英里。600型則可用來摧毀坦克等武裝車輛，重量略多於120磅、射程超過40英里。

供應烏克蘭戰爭所需的美國無人機製造商空境公司，在「彈簧刀」系列無人機需求大增的帶動下，去年股價大漲。（AeroVironment）

報道說，這些無人機在戰場上都非常有效，現在也無所不在，不過，能癱瘓無人機的袖珍型干擾器也幾乎同樣普及。無人機的用途不斷發展，中國已部署以色列製哈比無人機（Harpy），主要用於摧毀敵人的雷達。根據天空新聞網（Sky News）報道，中國大陸有數以萬計的無人機型號，台灣則有4款自製無人機。

報道提到，將卸任的蔡英文認為台灣須部署3000架軍用無人機，台灣政府遂提出總額逾3億美元的無人機合約，大約有50個研發團隊競爭。

報道指出，台灣對無人機產業的投資已有成效，台灣自製無人機可擊中93英里遠的目標，台灣也仿效美國五角大廈的國防先進研究計劃局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA），成立相似的類政府機構。