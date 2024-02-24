美國新一輪對台軍售不同以往　專家：意圖升級台灣指管通情系統

美國近期兩度對台軍售，分別是迅安系統作業維持和先進戰術數據鏈升級計劃與相關設備。對此，專家分析，美國意圖升級台灣指管通情系統，以提升台灣聯合作戰與快速反應能力。



據《北京青年報》微信公眾號「政知道」周五（23日）報道，與以往不同，最近兩次美國對台軍售涵蓋C4（指揮、控制、通訊與電腦）系統和戰術數據鍊的「軟性」項目，而此前多數是飛機、火炮、導彈等裝備或彈藥。

軍事評論員宋忠平表示，綜合而言，美國意圖為台灣打造並升級C4系統。所謂C4系統，即資訊化指揮系統，涉及指揮、通訊、偵測等，這類系統透過更多作戰單元、平台納入統一的資訊化資料鏈之中，實現更有效率的情報蒐集與指揮決策。

他解釋，透過該系統，分散的作戰單元之間可以即時傳輸、共享情報資料、戰場資訊等。在現代戰爭中，這類一體的資訊化系統至關重要，將提高聯合作戰、快速反應的能力。

2月21日，美國防部防務安全合作局（DSCA）宣布，國務院已批准向台灣出售先進戰術數據鏈系統升級計劃及相關設備，總價約7,500萬美元（約5.9億港元），已於同日知會國會。該案為台灣大選以來美國首宗對台軍售案。對此，國防部新聞發言人張曉剛在記者會上回應稱，台灣問題是中美關係第一條不可踰越的紅線，美方武裝台灣是十分危險的「賭注」行為。