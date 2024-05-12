新北滅門案細節曝光　24歲男懷疑老婆出軌下毒手　再殺岳母及繼子

台灣新北市三重區一處高級住宅昨日（11日）晚上驚傳祖孫三代3屍命案，69歲劉姓老婦和30歲二女兒、3歲孫子，被發現躺在睡房同一張床上，每個人身上均裹著一條棉被，已經死亡多日，案件震驚台灣社會。



30歲女死者的24歲張姓丈夫事後失蹤，有重大嫌疑，今日（12日）上午警方在台中拘捕到張男。台媒《ETtoday新聞雲》引述消息報道指，據初步了解，張男本月1日懷疑妻子出軌，在爭吵中掐死妻子，隔天又與岳母為錢爭執，並動手殺害岳母及3歲繼子。



台媒《ETtoday新聞雲》引述消息報道，據了解，張男本月1日懷疑妻子出軌，雙方爆發衝突，他一怒之下動手將妻子掐死。

隔天凌晨，他又與岳母（69歲劉姓老婦）為了40萬新台幣債務問題爭吵，再動手掐死岳母。張男又承認3歲繼子也是被他掐死。

值得注意的是，稍早張男被帶回新北市警局，雖然雙手被上銬，但雙手仍緊緊抱著愛犬。

據早前報道，當地警方徹夜調閱閉路電視紀錄，發現6日（上周一）中午張男搭上白牌計程車離開住家，期間還帶著一隻像是博美狗的寵物，而這也是他最後一次出現在住家社區。

警方漏夜追緝，今早在台中市西屯區一處日租套房埋伏，破門將張男壓制在床上。張男在台中的日租套房也發現一隻寵物犬。

報道指，張男疑為詐騙集團成員，目前為詐騙通緝犯。

報道又指，30歲陳姓女死者為24歲張男的妻子，曾在網吧、早餐店、便利店、茶飲店、牛肉麵店及零售業等地上班，自2015年起，疑似在台北市一家俱樂部酒吧擔任接待。陳女的姐姐也透露，妹妹通常都很晚才下班，新北市三重區該間房子也是由妹妹承租。

陳女有過兩段婚姻，與前夫育有一子，與現任丈夫張男則於今年才登記結婚，陳女去年搬到案發住處後，與母親、現任丈夫和3歲兒子同住。

女死者疑曾為丈夫向母親借款

30歲陳姓女死者的姐姐表示，4月23日最後一次和母親（即死者之一的69歲劉姓老婦）通電話，但自5月4日再打電話就無法接通，只能透過LINE和母親、妹妹用文字訊息對話，期間得知妹妹曾為了丈夫向母親借款40萬元新台幣，姊妹倆還為此鬧得不愉快。

本案源於陳姓女死者的姐姐因已將近一個星期聯繫不上母親，11日傍晚前往母親和妹妹同住於新北市三重區的住處，發現大門反鎖按鈴無人回應，卻在門外聞到疑似屍臭味，立刻報警。

警方和消防隊趕抵，後來請鎖匠開門，發現69歲劉姓老婦、30歲二女兒、3歲孫子共3人，躺在睡房同一張床上各自裹著棉被，遺體腫脹腐壞長蛆，有屍水流出，已經死亡多時，3歲小孩口中更被塞毛巾。

3名死者都沒有明顯外傷，屋內門窗完好、家中也無打鬥等外力介入跡象，客廳和2個房間凌亂地堆滿吃過的外送餐飲免洗碗筷、餐盒、杯子等物。