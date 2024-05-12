新北滅門案恐怖細節：24歲狠男殺妻後同床伴屍一晚　與3屍共處5日

台灣新北市三重區一處高級住宅昨日（11日）晚上驚傳祖孫三代3屍命案，69歲劉姓老婦和30歲二女兒、3歲孫子，被發現躺在睡房同一張床上，每個人身上均裹著一條棉被，已經死亡多日，案件震驚台灣社會。



今日（12日）上午警方在台中拘捕30歲女死者的24歲張姓丈夫。台媒《ETtoday新聞雲》引述消息報道指，經調查，張男掐死妻子後曾同床伴屍一晚，隔日殺害岳母及繼子後未即時離開，還在屋內住了5天才展開逃亡。



台媒《ETtoday新聞雲》引述警方消息報道，經調查，本月1日晚間，張男懷疑30歲陳姓妻子變心出軌，2人在房內鬧得不可開交，張男憤而將陳女掐死，並同床伴屍一晚。

隔天（2日）凌晨，張男因與岳母（69歲劉姓老婦）有40多萬元新台幣的債務糾紛，又擔心殺了陳女遭發現，故走進岳母房內，將熟睡的劉女掐死，最後連同一旁無辜的3歲繼子也慘遭殺害。

張男接連殺了3人之後，冷靜地走回房內，將陳屍在床上的陳女，抱起搬進岳母房內，並放置在岳母及繼子2人之中，隨後就蓋上棉被。

但事後張男並未急著逃跑，期間還請水族館員工來清潔魚缸內的死魚，並在屋內住了5天，最後決定在本月6日帶著愛犬出門逃亡。

報道又指，目前因詐騙遭到通緝的張男與妻子結識多年，早前與妻子、岳母及繼子一同搬入事發的高級社區，每月4萬多元新台幣的租金均全由陳女支付。

據早前報道，當地警方徹夜調閱閉路電視紀錄，發現6日（上周一）中午張男搭上白牌計程車離開住家，期間還帶著一隻像是博美狗的寵物，而這也是他最後一次出現在住家社區。

警方漏夜追緝，今早在台中市西屯區一處日租套房埋伏，破門將張男壓制在床上。張男在台中的日租套房也發現一隻寵物犬。

報道又指，30歲陳姓女死者有過兩段婚姻，與前夫育有一子，曾在網吧、早餐店、便利店、茶飲店、牛肉麵店及零售業等地上班，自2015年起，疑似在台北市一家俱樂部酒吧擔任接待。陳女的姐姐也透露，妹妹通常都很晚才下班。

女死者疑曾為丈夫向母親借款

30歲陳姓女死者的姐姐表示，4月23日最後一次和母親（即死者之一的69歲劉姓老婦）通電話，但自5月4日再打電話就無法接通，只能透過LINE和母親、妹妹用文字訊息對話，期間得知妹妹曾為了丈夫向母親借款40萬元新台幣，姊妹倆還為此鬧得不愉快。

本案源於陳姓女死者的姐姐因已將近一個星期聯繫不上母親，11日傍晚前往母親和妹妹同住於新北市三重區的住處，發現大門反鎖按鈴無人回應，卻在門外聞到疑似屍臭味，立刻報警。

警方和消防隊趕抵，後來請鎖匠開門，發現69歲劉姓老婦、30歲二女兒、3歲孫子共3人，躺在睡房同一張床上各自裹著棉被，遺體腫脹腐壞長蛆，有屍水流出，已經死亡多時，3歲小孩口中更被塞毛巾。

3名死者都沒有明顯外傷，屋內門窗完好、家中也無打鬥等外力介入跡象，客廳和2個房間凌亂地堆滿吃過的外送餐飲免洗碗筷、餐盒、杯子等物。