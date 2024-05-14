捷克參議院副議長擬6月率團訪問台灣　推進半導體合作

據捷克媒體「e15」報道，捷克參議院副議長德拉霍什（Jiří Drahoš）將於6月率領代表團訪問台灣，推進雙方的半導體合作。



捷克參議院發言人庫波娃（Andrea Kubová）證實，此行的目的，是繼續發展捷台關係，尤其在文化、科學和研究領域。因此，代表團包含科學機構的代表，藉此推進他們正在合作的項目，主要是半導體領域。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」主任楊雅嚳（Jakub Janda）亦在X平台表示，捷克的目標是將該圖打造成台積電在德勒斯登（Dresden）晶圓廠的主要供應鏈，德勒斯登就位於捷克邊境附近。為此，台灣已啟動數項計劃，推動捷克的半導體網絡和實驗室，而台積電供應鏈的台灣公司也正在捷克展開業務。

楊雅嚳直言，政治上，捷克在歐洲是台灣最好的朋友。雙方的戰略非常明確，雙方最高層的政治關係增強台企對捷克的信任，捷克不會像其他歐洲國家一樣背叛台灣，而這種信任將使捷克成為台積電相關技術集群在歐洲的樞紐。

報道提到，台灣首座IC設計海外訓練基地將在今夏於捷克理工大學啟動，目標是培訓過百名晶片專業人士。此外，布拉格查理大學也成立半導體供應鏈中心；未來數星期，第二大城布爾諾（Brno）亦會有一個晶片設計中心。