台灣外交部今日(11日)證實,外交部長吳釗燮本月中訪問捷克,並將在智庫會議發表演講。



台外交部副發言人蕭光偉表示,吳釗燮應捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」(EVC)邀請,於6月中旬訪問捷克,屆時將出席「2023年歐洲價值高峰會」(European Values Summit 2023),並發表演講。

蕭光偉指出,吳釗燮此行除了將重申台灣與捷克基於共同價值的緊密夥伴關係,也將以「One Theater, One World and One Vision」為題發表演說。

據歐洲價值安全政策中心介紹,第九屆歐洲價值高峰會將於6月14日登場,峰會將由捷克總統帕維爾(Petr Pavel)主持並發表開幕致詞,吳釗燮有望與帕維爾同台。