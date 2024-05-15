被陸方宣布制裁　黃世聰等5名台名嘴回應曝光　李正皓：光榮制裁

國台辦5月15日突然宣布將對5位台灣政論節目名嘴黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等人實施「懲『獨』法律措施」。



國台辦發言人陳斌華指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等台灣名嘴，罔顧中國發展進步的事實，蓄意編造有關中國的虛假、負面資訊，並透過媒體散播，挑動兩岸敵意，傷害兩岸同胞感情。因此，將依法對上述5人及其家屬實施懲戒。制裁具體措施將在未來公布，陳斌華稱，大家「拭目以待」。



台灣5名名嘴們的反應也曝光，曾因爲稱「大陸人吃不起榨菜」而引發爭議的黃世聰稍早在臉書回應，稱對於名列頭號名單，很多人問他會不會怕，他認為，作為一個媒體人，被謾罵或是吃官司也是很常見，但是被政府列為制裁名單倒是第一次。

他寫道，「我們所說的中國的一切，不是來自國際報導就是中國媒體，沒有什麼憑空捏造，當然會有一些個人立場，不過，在台灣這都是言論自由的範圍。」

黃世聰指出，如果因為說真話，報導中國不能出現的而被制裁，那只能說「幸好我們在台灣」，希望台灣民眾要更珍惜言論自由，還有必需要有付出保護這一切的必要代價，「就如同我被制裁的結果，我很好，大家放心！一切如常，藍綠白紅⋯⋯我都敢罵！」

李正皓則回應，「各位新台派不用羨慕我，能在520之前獲得這個光榮的制裁，我沒有施壓、沒有特權，這個制裁完全以本人節目表現為主」，李正皓還幽默諷刺一下好友王義川，「至於王義川也被制裁的部分，這個人沒什麼貢獻，兩岸關係也不太懂，建議換成范世平或陳柏惟，這樣比較合理」。

王義川斥國台辦「破壞兩岸關係」 于北辰稱是「光榮獎章」

王義川則回應，「我不是第一個，也不會是最後一個。國台辦這種貼標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係。一方面講『歡迎對話』，又直接對台灣人的言論自由指指點點，無助兩岸關係。我是建議國台辦要深自反省，不要破壞兩岸關係的善意」。

于北辰表示，他身為桃園市議員又是備役少將，若是受到國台辦肯定跟讚許才是人生莫大的侮辱，他表示，「我從軍開始到現在，反共立場、爭取自由、保護台灣民主的立場從來沒有改變過，我覺得這是我人生中最榮耀的獎章，比我帶部隊去演習拿到忠群勳章或是陸光甲等獎章，覺得還要榮耀，因為我是實質的反共實質的堅持民主獲得肯定。」

劉寶傑所屬的電視台則回應：「寶傑會在今天晚上《關鍵時刻》節目回應。」