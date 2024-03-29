台灣名嘴朱學恒兩度強吻女議員　一審依強制猥褻罪判囚1年2個月

台灣政治名嘴及網路直播主朱學恒，去年遭台北市議員鍾沛君爆料，兩人出席同一場飯局時，朱學恒趁酒意兩度強吻她。台北地檢署依強制猥褻罪起訴朱學恒。

3月29日，台北地方法院開庭審理，朱學恒被判囚1年2個月，全案可上訴。



檢方起訴指出，朱學恒2022年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約。陳姓友人離去後，朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇，後來又再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。

鍾沛君在Facebook發文稱，事實只有一個，司法終有正義，「我知道，今天的判決，恐怕還不是這場奮鬥的終點。民事求償，我也會繼續堅持而後悉數捐出幫助需要的人」。

不過，朱學恒發聲明指出，法院對他的請求置若罔聞，他在訴訟程序中，始終處於挨打的境地，並認為法院種種誅心之論，令人心寒不已，他會爭取透過司法途徑，讓自己洗刷冤屈，恢復清白。