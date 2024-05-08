「中國用語」糾察隊橫行　台灣政客庸人自擾上行下效︱張鈞凱專欄

近期台灣網路輿論場為了「估計」兩個字吵翻天，原來是一位台灣小朋友在聯絡簿裏提到「不換（鞋）估計是不行的了」，結果被老師用紅筆在「估計」一詞旁糾正：「別用中國用語比較好」。換言之，該名教師認為「估計」不屬於台灣人的用法，而是彼岸大陸人才會使用，因此特別「提醒」學生盡量避開不要用。



近年來，台灣網路輿論場上盛行「中國用語」糾察隊，用網友的術語來說，叫作「支（那）語糾察隊」，以此表明他們認為大陸用語較為低俗，而且正在對「高尚」的台灣社會進行「文化入侵」。包括「早上好」、「視頻」、「水平」、「立馬」、「貓膩」等用語，都會被台灣這批「中國用語」糾察隊留言批判。

而首段提到的那位小學老師，無形中也成為了校園裏「中國用語」糾察隊的一員，甚至多少帶着老師對學生的上下權力關係，強行讓學生改掉自己的慣用語。問題是，「估計」兩字在台灣不被使用嗎？點閲台灣教育部《重編國語辭典修訂本》網路本，是可以查到「估計」這個詞的，其中給出兩個釋義，一是「估量價值或數量」，二是「推測」。也就是說，台灣官方早已認定「估計」並非「支語糾察隊」所謂的「中國用語」。

有台灣網友曬出一張聯絡簿照片，只見小朋友日記提到「不換（鞋）估計是不行的了」，一旁老師卻批註「別用中國用語比較好」，讓發文者很困惑，還特別去查台灣教育部國語辭典，「『估計』是中國用語嗎？」（微博／悄悄圍觀）

此外，也有台灣網友貼出1987年在台灣出版的《遠東國語辭典》，其中明載「估計」一詞有着「大略預算」之意。等於「估計」這個字在台灣社會非但頻繁使用，而且絕非近年來才從大陸流傳到台灣的用詞。

事實上，無論是「中國用語」還是台灣網友蔑稱的「支語」，本身就是一個毫無意義的虛構議題。難道那位以紅筆糾正學生的小學老師，使用的不是「中國用語」？寫的不是「中國文字」？到處去察舉網友使用「支語」的糾察隊員們，難道不也是用「中文」去糾正他人？

台灣這股莫名其妙的「中國用語」糾察隊熱潮，背後體現了兩層意義。第一層，乃兩岸關係實力翻轉之後，台灣社會對於自身從自傲走向自卑的轉折過程，因此當大陸強勢文化流傳到台灣後，便有人急迫地跳出來控訴此乃「文化入侵」。那麼荷里活（又譯好萊塢）電影、日本動畫、K-pop（韓國流行音樂），這些算不算是「文化入侵」呢？

第二層，台灣社會明明說國語（普通話）、寫中文，可是又要區分辨別敵我的「中國用語」或「支語」，可謂是「天下本無事，庸人自擾之」。而造成如此分野的根源，就是無聊當有趣、沒事找事幹的台灣政客。特別是台獨政治人物，為了要把台灣與大陸在方方面面區隔開來，改用語、改課綱、改教科書……無所不用其極。

台灣教科書原稱「我國古代詩人李白」，但在陳水扁執政末期被要求修改為「中國古代詩人李白」，李白在台灣成了「外國人」？（VCG）

其中最「經典」的案例，就是民進黨陳水扁當政時期，台灣教育部委託獨派色彩濃厚的「台灣歷史學會」完成《海洋教育與教科書用詞檢核計劃》，下發各家教科書書商，依此「標準」編寫教材。其中對教科書各項用詞，根據政治意識形態做了鉅細靡遺的劃分，例如不能使用「台灣地區」、「全省各地」與「兩岸」，又如「我國古代詩人李白」須改為「中國古代詩人李白」等等，無疑是將「中國」他者化、敵國化，只差沒把成語「古今中外」改為「古今台外」而已。

於是乎，台灣社會陷入了詞語意識形態大亂鬥，根據對方的用詞，來判斷他的政治光譜與立場，究竟是友是敵。無形中也是以公權力對於從小學階段開始的學生進行思想「規訓」，無限上綱的結果，就是荒謬到現在連「估計」這個詞都不能用了，說了一聲「早上好」就會在網路上被圍剿。

當然，如此荒唐的現象，也與台灣在中美大國博弈明顯的「選邊站」有關。台灣眾人用着在中國大陸生產的iPhone，可是政治人物跟着美國一同起烘，一下宣稱TikTok很危險，一下又說小紅書用不得，反正又是一輪「文化滲透」、「資安危機」的無稽論調。

民進黨立法委員蘇巧慧（中）質疑，「中國國民黨」要不要也改成「大陸國民黨」？（Facebook／蘇巧慧）

近日台灣立法院有民進黨立法委員在提案中，將對岸稱為「中國」，將此岸稱為「我國」。國民黨立院黨團總召傅崐萁要求修改，將前者改為「大陸」，後者改為「台灣」。此舉令民進黨上上下下大為光火，台外長吳釗燮批評：「我覺得我們的立法委員這樣子的做法，可能會讓我們台灣的人民感到不可置信」；而民進黨立委蘇巧慧則開酸，質問「中國國民黨」要不要也改為「大陸國民黨」？

從民進黨立委的提案用詞，到他們氣憤難平的反應，完全可以看出台灣這些年來的用語糾察隊，已經把台灣人的自我認同「糾察」到面目全非了，不知道自己用的就是「中國用語」，不知道自己到底是誰，更不知道自己與大陸之間是什麼樣的關係。「中國用語」糾察隊的橫行，已經下沉到台灣小學校園裏了，如此「上行下效」的程度，着實令人嘆為觀止！